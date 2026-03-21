21 марта - Всемирный день поэзии

21 марта очень уместно день со стихов, желательно о весне. Например, со всем известных строчек Фета: «Я пришел к тебе с приветом, // Рассказать, что солнце встало, // Что оно горячим светом // По листам затрепетало; // Рассказать, что лес проснулся, // Весь проснулся, веткой каждой, // Каждой птицей встрепенулся // И весенней полон жаждой».

Вы сразу почувствуете, что сегодня Всемирный день поэзии.

А если вы давно не были в кукольном театре, пора восполнить этот пробел, потому что 21 марта отмечается Международный день кукольника. К примеру, в репертуаре пензенского «Кукольного дома» есть не только детские, но и взрослые спектакли.

Еще один праздник 21 марта отмечает мусульманский мир - Навруз, день весеннего равноденствия. В Пензенской области его празднуют в узбекской и татарской общинах. Традиция предписывает, проведя накануне уборку в домах и на подворьях, готовить много еды и принимать гостей. На столе обязательно должны быть 7 блюд из 7 видов зерновых и бобовых (пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, кунжута, бобов, гороха), а главное - вкусный плов.

Также 21 марта отмечаются Всемирный день людей с синдромом Дауна и Международный день лесов.

21 марта родились историк Тимофей Грановский, контр-адмирал, пионер отечественной авиации Александр Можайский, композитор Модест Мусоргский, артисты и певцы Александр Вертинский и Леонид Утесов, дипломат, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В народном календаре - весенний солнцеворот, или Вербоносица. Считалось, что в этот день прилетают жаворонки, а чтобы завлечь весну, а заодно отогнать всякие ссоры и болезни, в дом приносили веточки вербы.

Именинники сегодня Афанасий, Владимир, Иван.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь полагает день двойственным. С одной стороны, прилив энергии способствует свершениям, с другой - кругом подстерегают соблазны. Нельзя забывать о сохранении разумного баланса.