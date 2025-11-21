21 ноября - Всемирный день приветствий

21.11.2025 | 00:01

Сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день приветствий. Его придумали в 1973 году братья Майкл и Брайан Маккомак из США. В разгар холодной войны они хотели напомнить людям о важности личного общения, доброжелательности для сохранения мира, ведь именно путем диалога и расположения можно решить любые конфликты.

Кроме того, Всемирный день приветствий был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности.

Братья отправили в разные страны письма с приветствиями на всевозможных языках, в которых просили адресата просто поприветствовать еще хотя бы 10 человек. Эффект вышел потрясающий: идею поддержали жители более 180 стран.

21 ноября отмечается и Всемирный день телевидения - праздник всех причастных к созданию магии голубого экрана. Он учрежден в 1996 году по инициативе ООН, которая собрала в этот день Всемирный телевизионный конгресс.

В России поздравляют специалистов, имеющих прямое отношение к финансам: сегодня отмечаются День бухгалтера и День работника налоговых органов Российской Федерации. Любой руководитель знает: хороший бухгалтер ценнее золота! В руках этих людей сосредоточены все финансовые потоки предприятия, от них зависят зарплата сотрудников и процветание организации в целом.

Деятельность налоговых органов так же важна для жизни страны, как для предприятия - работа бухгалтерии. Именно они обеспечивают реализацию экономической и социальной политики государства и представляют собой одну из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления.

Кроме того, сегодня большой христианский праздник - Собор архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Архангел Михаил с древних времен был прославлен и почитаем на Руси, ему посвятили множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов.

В народном календаре православный праздник называли коротко - Михайлов день. В деревнях отмечали окончание летних и осенних работ. К этому времени крестьяне получали выручку за проданное, с работниками производился расчет. Поэтому на Михайлу хозяйки накрывали столы, начинались пиры и гулянья, было принято и ходить в гости, и звать к себе.

21 ноября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1368 году великий князь Литовский Ольгерд напал на Москву, в 1472-м в Москву из Рима прибыла Софья Палеолог, в 1783-м состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре, в 1916-м в Эгейском море затонул «Британик» - «близнец» «Титаника», а в 1965-м в Москве открылся Детский музыкальный театр, сегодня носящий имя Наталии Ильиничны Сац.

В этот день родились французский мыслитель, писатель и публицист эпохи Просвещения Вольтер, народный артист СССР Михаил Глузский и исландская певица Бьорк.

Именинники 21 ноября Гавриил, Михаил и Рафаил.

Сегодня новолуние. Согласно лунному календарю день подходит для новых начинаний и решения важных задач, но неблагоприятен для общения, поэтому заниматься важной работой лучше в одиночку.