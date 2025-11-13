13 ноября посвятим день добрым делам

13.11.2025 | 00:01

Сегодня, 13 ноября, любому под силу сделать мир лучше, потому что отмечается Всемирный день доброты.

Присоединиться к празднику очень просто. Достаточно помочь пожилому человеку разобраться с бытовыми проблемами, дать кому-нибудь полезный совет, позаботиться о бездомном животном или пресечь конфликт в зародыше.

Совершение добрых дел улучшает гормональный фон, повышая уровень эндорфина и серотонина. Они отвечают за положительный эмоциональный настрой и снимают напряжение.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день слепых, учрежденный по решению Всемирной организации здравоохранения. 13 ноября в 1745 году родился известный французский педагог Валентин Гаюи - изобретатель алфавита для незрячих.

А еще 20 лет назад появился Всемирный день юзабилити. Слово можно перевести как «практичность», и каждому стоит вспомнить, что предназначение технологий - не усложнять жизнь, а привносить в нее комфорт. Так что сегодня пришел праздник для всех ценителей удобной простоты.

В России 13 ноября поздравления принимают все специалисты службы защиты государственной тайны Вооруженных сил РФ. Праздник был установлен приказом министра обороны РФ от 18 декабря 2020 года. Дату выбрали не случайно: в 1918-м Реввоенсовет Советской Республики ввел самостоятельное подразделение в структуре Главного штаба для шифрования и работы с секретными документами.

Тогда же, 13 ноября 1918 года, в стране официально появились войска радиационной, химической и биологической защиты.

Известен день и другими знаменательными событиями. В 1758 году был основан Первый Московский медицинский институт (ныне Первый МГМУ им. И. М. Сеченова). В 1851-м состоялось открытие Николаевской железной дороги - третьей в стране. В 1872-м вышло в свет первое издание «Азбуки» Льва Толстого. В 1921-м принял первых зрителей Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова.

13 ноября родились русский революционер Михаил Петрашевский, автор «Острова сокровищ» Роберт Льюис Стивенсон, английский дипломат Джон Монтегю, придумавший сэндвич, и американская актриса Вупи Голдберг.

В народном календаре 13 ноября - Спиридон и Никодим. Этих святых наши предки почитали как защитников дома от пожара. Кур переводили в зимние закуты, а из тех, что отобрали на убой, готовили разные блюда.

Именины празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор и Яков.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день наполнен мощной темной энергетикой. Любые идеи сегодня стоит рассматривать с большой долей критики, но впадать в боязнь все же излишне.