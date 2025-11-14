14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

14.11.2025 | 00:01

Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом - заболеванием, при котором поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина или организм не может его эффективно использовать.

Дата выбрана в 1991 году по дню рождения канадского ученого Фредерика Бантинга, в 1922-м сделавшего укол инсулина умирающему от диабета 14-летнему подростку. До появления гормональной терапии диагноз действительно считался практически приговором. Теперь миллионы пациентов могут держать недуг под контролем, но и всем остальным стоит сегодня задуматься о корректировке образа жизни.

14 ноября отмечается Международный день логопеда - поздравления принимают специалисты, помогающие людям преодолеть затруднения с речью. Официального статуса у праздника пока нет.

Отсутствует он и у Дня социолога, который празднуется в дату открытия Русской высшей школы общественных наук в Париже в 1901 году.

В Белоруссии сегодня отмечают День кузнеца, а в Индии - День детей.

В историю 14 ноября вошло благодаря нескольким знаменательным событиям. В 1888 году в Париже торжественно открыли Институт Пастера, в 1920-м Севастопольскую бухту покинули последние корабли с белогвардейцами, в 1936-м Центральное бюро погоды преобразовали в Центральный институт погоды.

14 ноября родились создатель первого парохода Роберт Фултон, французский художник Клод Моне, первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, шведская писательница Астрид Линдгрен.

В народном календаре 14 ноября - Кузьминки. День назвали в честь святых братьев Косьмы и Дамиана, лекарей-бессребреников, готовых прийти на помощь всем страждущим невзирая на их платежеспособность.

В этот день было принято отмечать «курьи именины»: зажиточные селяне дарили птицу бедным родственникам, а крестьянки - барыням, получая в ответный подарок ленты. Таких кур не пускали на убой: их яйца считались целебными.

Именины сегодня празднуют Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, пришло время смирить гордыню и ни к кому не питать зависти. Лучше углубиться в текущие заботы или уделить время общению. Не исключено, что удастся завязать новые знакомства.