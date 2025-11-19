19 ноября - Международный день мужчин

19.11.2025 | 00:01

Сегодня, 19 ноября, женщины выражают любовь и благодарность своим мужьям, отцам и сыновьям. Каждому представителю сильного пола приятно слышать, как он нужен, как его любят и насколько важны его твердое плечо, мудрое слово и щедрая душа. Женщины, не скупитесь на добрые слова для своих любимых в Международный день мужчин, и они сторицей себя окупят!

В России 19 ноября отмечается также День ракетных войск и артиллерии - в ознаменование их заслуг в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Первый этап битвы начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерия в нем сыграла ключевую роль.

Ракетные войска и артиллерия и сегодня стоят на страже Отечества. Так что если кто-то из ваших знакомых служил или служит в них, не забудьте поздравить.

Кроме того, 19 ноября, в день рождения создателя химического производства глазури, стекла и фарфора Михаила Ломоносова, отмечается профессиональный праздник работников стекольной промышленности России.

Еще сегодня Всемирный день туалета. У этой даты нет юмористического оттенка: она учреждена для того, чтобы напомнить: 3,4 миллиарда человек на Земле живут без доступа к безопасной санитарии. У них либо нет санузла в доме, либо он не подсоединен к канализации.

Также сегодня международный День женского предпринимательства, День преподавателя высшей школы в России и Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

19 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1190 году был основан Тевтонский орден, в 1819-м первых посетителей принял музей Прадо в Мадриде, а в 1824-м случилось крупнейшее за время существования Санкт-Петербурга наводнение.

19 ноября родились первый русский ученый и общественный деятель Михаил Ломоносов, российский мореплаватель адмирал Иван Крузенштерн, «всесоюзный староста» Михаил Калинин, индийский государственный деятель Индира Ганди, известный американский дизайнер Кельвин Кляйн.

В народном календаре сегодня Павел Ледостав. Святого Павла считали заступником военных моряков. Полагали, что в его день воду в реках и озерах сковывает льдом, и крестьяне доставали снасти, готовясь к подледному лову. Снегопад на Павла предвещал снежную зиму, а безветренная погода обещала скорые морозы.

Именины 19 ноября отмечают Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел и Серафима.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня прислушиваться к близким: они предупредят о возможных сложностях. День хорош для решения финансовых вопросов.