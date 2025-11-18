18 ноября - день рождения Деда Мороза

18.11.2025 | 00:01

Сегодня, 18 ноября, свой день рождения празднует Дед Мороз. На самом деле никто не знает, сколько ему лет, но точно более 2 000. В разные времена он был известен под разными именами: сначала как восточнославянский дух холода Трескун, затем - как сказочный Морозко или Мороз Иванович.

В этот день на родине самого веселого и знаменитого персонажа новогодних праздников в Великом Устюге зима вступает в свои права. В вотчине доброго волшебника тщательно готовятся к дню рождения Дедушки. 18 ноября открывают специальный почтовый ящик, в который любой желающий может опустить поздравление для Деда Мороза. Им с удовольствием пользуются и местные дети, и приезжие туристы.

Между прочим, он рад не только обычным посланиям, но и приходящим по электронной почте. 18 ноября начинают работать компьютеры, которые принимают электронные письма и заявки на подарки от российских детей. Но все-таки самыми любимыми и ценными для Деда Мороза остаются поздравления с днем рождения на почтовых открытках или в бумажных письмах и рисунках.

18 ноября в истории отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1699 году Петр I издал указ о добровольной записи на службу в солдаты «изо всяких вольных людей», в 1775-м появился манифест о новом областном делении России - в составе империи оказалось 50 губерний, а в 1870-м открылась первая официальная линия голубиной почты, связавшая Тур и Париж.

В народном календаре 18 ноября день Ионы. В этот день на Руси девицы обычно молились о счастливом замужестве. А чтобы быстрее найти суженого, они на заре разбрасывали вокруг дома мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками, считая, что это привлечет женихов.

В этот день родились основоположник немецкой романтической оперы композитор Карл Мария фон Вебер, один из создателей фотографии французский художник Луи Дагер, американский ученый, социолог, автор методики изучения общественного мнения Джордж Гэллап, советский футболист и тренер, заслуженный мастер спорта Константин Бесков, советский режиссер Эльдар Рязанов.

Именины 18 ноября отмечают Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей и Тихон.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня благоприятный день для решения вопросов, связанных с деньгами, покупки принесут пользу и удовольствие. В рабочих вопросах следует знать меру и не перенапрягаться.