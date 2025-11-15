15 ноября - Всемирный день вторичной переработки

Сегодня, 15 ноября, пришло время вспомнить об осознанном потреблении, где один из ключевых принципов - сортировка мусора. Разложив по разным контейнерам скопившуюся стеклотару, макулатуру и пластик, вы отпразднуете Всемирный день вторичной переработки и внесете свой вклад в борьбу за чистоту окружающей среды.
В России сегодня отмечается Всероссийский день призывника. Он появился в 1992 году по распоряжению президента Б. Н. Ельцина в целях повышения престижа военной службы.
Еще один национальный праздник - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. Дата выбрана не случайно: 15 ноября 1988-го было организовано 6-е управление МВД СССР для противодействия терроризму, коррупции, наркобизнесу, незаконному обороту оружия. Подразделение занимается также раскрытием и расследованием тяжких и особо тяжких преступлений.
День отмечен в истории несколькими знаменательными событиями. В 1932 году открыл свои двери Музей истории религии в Ленинграде, в 1933-м в Москве началось регулярное движение троллейбусов. А Ленинградский метрополитен сегодня отмечает юбилей - ему исполнилось 70 лет.
15 ноября родились русский актер Павел Мочалов, народная артистка СССР Александра Яблочкина, советский и российский инженер-оружейник Игорь Стечкин, русский полярный исследователь Владимир Русанов, советский футболист и хоккеист, футбольный тренер Михаил Якушин.
Именины сегодня отмечает Константин.
В народном календаре сегодня Акиндин и Пигасий. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». Всеми доступными работами занимались уже дома при лучине или свечах. В овинах сушили зерно, разжигая огонь, вокруг которого собиралась ребятня, чтобы запечь картошку и развлечься байками про духов.
Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня пробуждается творческое начало, поэтому браться за долгосрочные проекты нужно именно сейчас. Однако не стоит чересчур усердствовать, иначе созидание обернется во зло.
