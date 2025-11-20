20 ноября - День работника транспорта в России

20.11.2025 | 00:01

Сегодня, 20 ноября, отмечаются два праздника, связанных с юными жителями планеты. Это Всемирный день ребенка и День педиатра.

Дети - самые беззащитные члены общества. Они полностью зависят от физических, социальных и нравственных условий жизни и воспитания. По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирает, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными. В День ребенка в разных странах для помощи нуждающимся детям проводятся благотворительные акции и мероприятия.

Значение педиатра трудно переоценить: эти врачи стоят на страже детской жизни и здоровья. Их работа требует не только медицинских знаний, но и качеств, которые позволяют завоевать доверие маленького пациента, наладить контакт с ребенком.

Кроме того, сегодня отмечается праздник, учрежденный в августе 2020 года, День работника транспорта в России. Это прекрасный повод сказать спасибо водителям и кондукторам и поднять им настроение.

В истории 20 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1480 году татаро-монгольское владычество на Руси окончилось Стоянием на Угре, в 1805-м впервые прозвучала единственная опера Людвига ван Бетховена «Фиделио». А в 1820-м китобойное судно «Эссекс» протаранил гигантский кит. Случай лег в основу сюжета романа Германа Мелвилла «Моби Дик».

20 ноября родились испанский и португальский мореплаватель Фернан Магеллан, русская поэтесса и писательница эпохи Серебряного века Зинаида Гиппиус, американский астроном Эдвин Хаббл, советская и российская балерина народная артистка СССР Майя Плисецкая, народные артисты СССР Михаил Ульянов и Алексей Баталов.

В народном календаре - Федотов день. В это время на водоемах начинался долгожданный ледостав. Прочное и ровное покрытие позволяло зимой путешествовать по застывшим рекам. Однако глобальное потепление дает свои плоды, и ныне в конце ноября лед еще некрепкий, выходить на него опасно.

Именинники 20 ноября - Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор и Федот.

Убывающая луна в четвертой четверти. Лунный календарь советует не проводить сегодня переговоров и не верить обещаниям. Также не стоит брать и давать в долг.