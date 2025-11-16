16 ноября - День проектировщика

16.11.2025 | 00:01

«Чтобы не попасть в капкан, чтобы в темноте не заблудиться, чтобы не запутаться, не сбиться, начерти на карте план!» - эти строки, написанные Владимиром Высоцким для диско-спектакля «Алиса в Стране чудес», в полной мере характеризуют работу тех, кто составляет проекты. А сегодня, 16 ноября, в России отмечается День проектировщика.

Впервые его отпраздновали в Санкт-Петербурге в 2005 году, и тогда в нем участвовало всего 150 гостей. Через год День проектировщика отметили еще в 2 городах - Москве и Новосибирске, а 16 ноября 2007-го в Санкт-Петербург приехали более 2 000 проектировщиков из 15 городов.

И это неудивительно: прежде чем начать строительство дома или моста, прокладку теплосетей или железной дороги, нужен разработанный план. Без опытных специалистов он останется всего лишь прожектом.

А уж если в День проектировщика построить грандиозные планы на будущее, они наверняка реализуются!

Во всем мире 16 ноября отмечается Международный день терпимости. В этот день в 1995 году члены ЮНЕСКО приняли «Декларацию принципов терпимости». Она гласит, что люди различаются по природе, но равны в своих правах.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день борьбы с анорексией и День самбо в России.

16 ноября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1848 году в Лондоне дал свой последний концерт великий польский композитор и пианист Фредерик Шопен, в 1933-м были установлены дипломатические отношения между СССР и США, в 1945-м учреждена специальная структура ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а в 1965-м в СССР запустили беспилотный космический корабль, который успешно приземлился на Венере.

16 ноября родились римский император Тиберий, российский государственный и военный деятель, сподвижник Петра I Александр Меншиков, политический деятель, адмирал Александр Колчак.

В народном календаре 16 ноября - Анна Холодная. На Руси в этот день особое внимание уделяли приметам. Мороз на Анну предвещал голодный год, низко плывущие облака - приближение стужи.

Именинники сегодня Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Сергей, Федор и Федот.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня не суетиться напрасно и не тратить энергию на болтовню. Также не стоит верить угрозам, клятвам и обещаниям. Кроме того, лучше избегать шопинга – есть опасность потратить деньги впустую или потерять их.