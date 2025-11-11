Сегодня, 11 ноября, - Всемирный день шопинга. Праздник уходит корнями в 2009 год. По сути, это день больших скидок, предоставляемых владельцами крупнейших интернет-площадок на разнообразные товары. Отмечается, что в таком случае покупатель обычно проявляет интерес к гаджетам, электронике, а также к видео- и бытовой технике.
Кроме того, сегодня отмечается Международный день энергосбережения. В России, как и в других странах, где он существует, по случаю праздника граждан информируют о способах сбережения энергии и рассказывают им, почему так важно ее экономить.
А еще сегодня в России День военного пенсионера и День экономиста.
Также 11 ноября в РФ День работника восстановительного поезда. В 1936 году в этот день был подписан приказ «О перестройке работы восстановительных поездов». Они занимаются ликвидацией последствий аварий на железной дороге, а также используются при ремонте железнодорожных путей, мостов, стрелочных переводов.
Кроме прочего, сегодня еще и День памяти погибших в Первой мировой войне. 11 ноября она закончилась Компьенским перемирием, означавшим капитуляцию Германии. Война длилась 4 года и 3 месяца и унесла жизни почти 10 миллионов человек. Около 22 миллионов было ранено.
В историю 11 ноября вошло несколькими знаменательными событиями. Так, в 1837 году была открыта первая пассажирская железная дорога в России, соединившая Петербург и Царское Село. Насыпь начали создавать в мае 1836 года. В период наиболее интенсивного строительства там трудились 1 800 человек, потом к ним присоединились 1 400 солдат. Рабочими инструментами их были лопаты и кирки.
11 ноября 1983 года появился прототип первого компьютерного вируса. Его создал американский студент Фред Коэн.
В народном календаре сегодня Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Аврамия - покровителем овчаров.
С этого дня крестьяне в северных районах страны начинали стричь овец, а в южных стрижка заканчивалась. Шерсть пряли и вязали из ниток носки и варежки, изготавливали ткани для зимней одежды.
Детям на Аврамия Овчара и Анастасию Овечницу загадывали загадки: «По горам, по долам ходит шуба да кафтан», «Не прядет, не ткет, а людей одевает».
Именины сегодня отмечают Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей и Филипп.
В этот день родились русский писатель и мыслитель Федор Достоевский, российский литератор и возлюбленная Владимира Маяковского Лиля Брик, американский фантаст и сатирик Курт Воннегут.
Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день идеален для активных действий, все принесет свои плоды. Сидеть без дела сегодня точно не стоит.
