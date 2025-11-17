17 ноября - День участковых уполномоченных

17.11.2025 | 00:01

Сегодня, 17 ноября, в России принимают поздравления стражи порядка - отмечается День участковых уполномоченных. Праздник учрежден 6 сентября 2002 года, а непосредственно служба ведет свою историю с 17 ноября 1923-го. Именно в тот день народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю».

Об участковом уполномоченном говорят: работает «на земле». Подразумевается, что он в курсе всех проблем на вверенной территории - знает, где проживают пьющие семьи, у кого можно искать украденный в магазине товар, как помочь старушке, убежденной, что ее сглазили, и каким образом наставить трудного подростка на путь истинный.

А еще 17 ноября празднуется Международный день студентов. Российская молодежь может отметить его сегодня, а 25 января повторить торжества в соответствии уже с национальной традицией.

Кроме того, сегодня Всемирный день недоношенных детей. А в Италии День защиты черных котов.

17 ноября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1558 году на английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров - Елизавета I. В 1757-м в Петербурге была учреждена Академия художеств (ныне Российская академия художеств). В 1869-м для судоходства открыли Суэцкий канал, а в 1948-м в Ленинграде поставили на вечную стоянку крейсер «Аврора».

17 ноября родились немецкий математик и астроном Август Мебиус, советский актер и режиссер, народный артист СССР Иван Пырьев, легендарная спортсменка-всадница, олимпийская чемпионка по конному спорту Елена Петушкова.

В народном календаре 17 ноября Ерема. В старину считалось, что в этот день лучше по возможности не выходить даже во двор, бытовала и поговорка «Ерема - сиди дома». По примете, на Ерему злые духи могут проникнуть в избу и утащить из печи раскаленный уголь. Поэтому не давали огня никому из соседей, чтобы не ушло счастье.

Именины сегодня отмечают Александр, Евгения, Иван, Илья, Николай, Порфирий и Степан.

Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не стоит начинать новых дел, лучше направить силы на решение текущих задач.