12 ноября - Синичкин день

12.11.2025 | 00:01

Сегодня, 12 ноября, можно посвятить часть дня крылатым братьям нашим меньшим. Достаньте кормушку, насыпьте в нее нежареных семечек, подвесьте кусочек несоленого сала - это будет ваше угощение синицам.

Хотя холода еще не наступили и птахам есть чем прокормиться, поддержка лишней не будет. Тем более что сегодня отмечается экологический праздник под названием Синичкин день.

История его уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября - Зиновий Синичник. По приметам к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью.

Но, решившись на благое дело, запомните: один раз начав подкармливать синиц, щеглов, свиристелей и воробьев, продолжайте это делать до тех пор, пока весна не вступит в свои права. Потому что птица, сегодня нашедшая в кормушке еду, завтра снова прилетит в надежде подкрепиться. Если же «скатерть-самобранка» окажется пустой, птаха может не успеть до темноты найти другой «стол» и к утру замерзнет насмерть.

Птиц подкармливают сырыми семечками подсолнечника, тыквы, дыни и арбуза, сушеными ягодами рябины, боярышника, ирги, шиповника, бузины. А несоленое сало - излюбленное лакомство синичек.

Ни в коем случае нельзя кормить птиц хлебом (черный начинает бродить, затрудняя дыхание, а белый превращается в клейкую массу), косточками вишни, персика, абрикоса и миндалем (в них содержится синильная кислота), ничем соленым и жареным.

12 ноября празднуется День специалиста по безопасности. Если у вас есть знакомые секьюрити, поздравьте их с профессиональным праздником.

Сегодня также отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. К этому дню врачи проводят беседы об опасности заболевания, волонтеры раздают информационные буклеты, а в медицинских организациях проходят профилактические осмотры.

В истории 12 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1717 году немецкий алхимик, врач, механик и легендарный авантюрист Иоганн Эрнст Элиас Бесслер (Орфиреус) продемонстрировал «вечный двигатель», тайну которого до сих пор не удалось разгадать. В 1803-м указом императора Александра I Николай Михайлович Карамзин был официально назначен российским историографом. А в 1982 году Юрия Андропова избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС.

12 ноября родились фаворит императрицы Елизаветы Петровны Иван Шувалов, композитор и ученый-химик Александр Бородин, французский скульптор Огюст Роден, советская и российская актриса театра и кино Людмила Гурченко.

С именинами сегодня можно поздравить Александра, Анастасию, Артема, Германа, Елену, Зиновия, Иосифа, Леонида, Макара, Максима, Марка, Матвея, Семена, Степана, Терентия и Юлиана.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, это день мудрости и получения новых знаний. Удастся разобраться в том, в чем прежде не удавалось.