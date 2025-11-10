10 ноября поздравим полицейских и бухгалтеров

10.11.2025 | 00:01

Сегодня, 10 ноября, в России поздравления принимают сотрудники органов внутренних дел. Эти люди разыскивают и задерживают преступников, на их плечах лежит забота о безопасности честных граждан, они уделяют огромное внимание профилактической работе с трудными подростками, доверчивыми пенсионерами и теми, кто когда-то нарушил закон.

10 ноября 1917 года, сразу после Октябрьской революции, постановлением народного комиссариата внутренних дел была создана рабочая милиция для охраны общественного порядка. Поэтому праздник несколько десятилетий назывался Днем милиции. После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года он стал Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Свой праздник сегодня отмечают и другие профессионалы - бухгалтеры. Он называется Международный день бухгалтерии. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1494 году в Венеции вышла в свет книга Луки Пачоли «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из ее глав, «О счетах и других записях», содержит подробное изложение основ бухгалтерского дела. Печатный труд стал первым, где говорится о методе двойной записи.

А еще сегодня можно отпраздновать Всемирный день молодежи и День кухонной мойки в России.

В историю 10 ноября вошло несколькими знаменательными событиями. Почти все связаны с именами великих писателей. В 1866 году, накануне своего 45-летия, Федор Достоевский закончил роман «Игрок». В 1910-м из дома в Ясной Поляне ушел, чтобы никогда не вернуться, 82-летний Лев Толстой. А в 1922-м Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе.

10 ноября родились немецкий поэт и драматург Фридрих Шиллер, советский авиаконструктор Андрей Туполев, русский поэт и прозаик Георгий Иванов, советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук Михаил Калашников, итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе.

В народном календаре сегодня Параскева Пятница. Прозвище - перевод имени с греческого языка: родители будущей мученицы назвали ее в честь пятницы как дня страданий Господних на кресте. Кроме того, почитание Параскевы соединилось с культом славянской Пятницы, опекающей женщин и матерей.

Параскеву Пятницу именовали «бабьей святой» - она покровительствует семье и браку. Именно ее девушки просили о помощи, когда хотели выйти замуж: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Также Параскеву просили послать благополучие в дом и защитить от недугов.

В этот день нельзя было ни мыть голову, ни купать здоровых детей. А больных малышей на Параскеву приносили к родникам, чтобы смыть хворь.

Именины сегодня отмечают Анна, Арсений, Афанасий, Геннадий, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Неонила, Николай, Прасковья, Степан и Терентий.

Убывающая луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, это один из лучших дней для решения финансовых вопросов и начала новых важных дел. Удача будет на вашей стороне.