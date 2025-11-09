9 ноября - Международный день антиядерных акций

Сегодня, 9 ноября, отмечается Международный день антиядерных акций. Общественники устраивают пикеты, демонстрации и мероприятия протеста против развития атомной энергетики и за повышение ее безопасности.
Один из главных вопросов, волнующий сторонников антиядерных движений, - обеспечение безопасности атомных электростанций. Экологи считают, что риск радиационных аварий и катастроф полностью исключить невозможно.
9 ноября отмечается Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Дата выбрана не случайно: события 9-10 ноября 1938 года вошли в историю Германии как Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин. Массовый еврейский погром ознаменовал начало холокоста, который привел к гибели около 6 миллионов евреев.
Также сегодня Всемирный день лизинга и День СОБР в России.
9 ноября связано еще с двумя историческими событиями, произошедшими в Германии. В этот день в 1923 году был подавлен «пивной путч» в Мюнхене, а в 1989-м началось разрушение Берлинской стены - одного из самых известных символов холодной войны.
9 ноября родились создатель сгущенного молока американец Гейл Борден, русский писатель Иван Тургенев, один из основоположников детективного жанра француз Эмиль Габорио, русский теоретик футуризма Велимир Хлебников, а также советский инженер, первый организатор часового производства в Пензе Виктор Скорняков.
9 ноября - канун дня святой Параскевы, поэтому в народном календаре его называют Зарок на Параскеву. В этот день было принято давать обет сделать какую-либо сложную работу. Наши предки верили: если задуманное осуществить, Параскева исполнит заветное желание или пошлет здоровье всей семье.
Именины в этот день отмечают Андрей, Вилли, Капитолина, Марк, и Сергей.
Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь советует в этот день не выходить из дома, провести время в спокойствии и тишине. Сегодня лучше не поддаваться на провокации и не выяснять отношения, чтобы еще больше их не запутать.
