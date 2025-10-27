Не забудь!

28 октября поздравим бабушек и дедушек

Сегодня, 28 октября, в России отмечается День бабушек и дедушек. Если у вас есть старшие родственники, то прямо с утра не поскупитесь на добрые слова для них.

Как правило, бабушка и дедушка - самые возрастные члены семьи, которых уважают и дети, и внуки. У многих детство ассоциируется с добрыми руками бабушки, готовящими вкуснейшие в мире пирожки и пельмени, или счастьем от удачи на рыбалке или тихой охоте с дедушкой.

Именно с дедушек, мудрых и справедливых наставников, берут пример мальчики. И именно бабушки учат девочек быть рачительными и аккуратными хозяйками. Скажите им за это спасибо!

28 октября - прекрасный день, чтобы посмотреть любимые мультики. Сегодня отмечается Международный день анимации, по случаю которого профессионалы и любители со всего мира обмениваются программами своих мультфильмов и устраивают премьерные просмотры. Подобные сеансы проходят в 104 странах мира.

Не все знают, что первым русским мультипликатором был балетмейстер Мариинского театра Александр Ширяев. В 1906 году он снял кукольный мультфильм, в котором на фоне неподвижных декораций движутся в танце 12 фигурок. А в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида» В. А. Старевича.

Кроме того, 28 октября в России отмечается День создания армейской авиации.

28 октября - дата, когда в истории произошло знаменательное событие: в 1886 году в этот день состоялось официальное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке. Монумент - подарок от Франции в честь 100-летней годовщины независимости США, знак дружбы между двумя государствами. Статуя прибыла в Нью-Йорк 17 июня 1886 года на борту французского парохода «Изери». Везли ее в разобранном виде: фигура была разделена на 350 частей, упакованных в 214 ящиков.

28 октября родились философ и писатель Эразм Роттердамский, театральный режиссер Роман Виктюк, советский разведчик, писатель и сценарист Овидий Горчаков.

В народном календаре 28 октября Ефимий Осенний. По поверью с Ефимия нечистая сила становилась деятельной и начинала мешать хозяйкам: путала пряжу, рвала ткань, била горшки. Говорили, что увидеть кикимору можно лишь в том случае, если она сядет за ткацкий стан, чтобы испортить работу ткачихи. В этом случае нужно было перекрестить ее и попросить Ефимия о помощи.

Именины сегодня отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян и Семен.

Растущая луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, день будет ответственным и напряженным. Сегодня можно многое успеть, если направить энергию в нужное русло.

