15 октября - День белой трости

14.10.2025 | 15:28

Сегодня, 15 октября, во всем мире отмечается День белой трости. Это не праздник, а напоминание человечеству о том, что рядом с видящими живут незрячие люди.

В 1921 году житель британского города Бристоля Джеймс Биггс после несчастного случая потерял зрение. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, а чтобы ее замечали прохожие и водители, покрасил в белый цвет. Это новшество подхватили незрячие по всему миру.

Кроме того, 15 октября - Всемирный день мытья рук. Как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, в масштабе планеты немытые руки влекут катастрофические последствия: через них в организм человека попадают возбудители таких заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ.

Сегодня во всем мире будут чествовать жительниц поселков, сел, деревень и хуторов. Международный день сельских женщин был учрежден в 1995 году конгрессом женщин при ООН. Праздник должен напомнить жителям Земли, насколько важен женский труд в аграрном секторе.

А еще 15 октября отмечается день образования адресно-справочных подразделений Федеральной миграционной службы Российской Федерации.

В истории 15 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1880 году в Кельне прошло празднество в честь завершения строительства собора во имя святых Петра и Марии, в 1940-м в Нью-Йорке состоялась мировая премьера политической киносатиры - фильма Чаплина «Великий диктатор», в 1967-м торжественно открыли памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а в 2000-м на Монмартре появилась Стена любви.

В этот день родились поэты Алексей Кольцов и Михаил Лермонтов, русский промышленник и меценат Савва Мамонтов, немецкий философ Фридрих Ницше, советский писатель Илья Ильф, народный артист России Николай Басков.

В народном календаре 15 октября - Куприян и Устинья. Это день избавления от злых духов и очищения от бесов. Считалось, что если не прочитать молитву и не обратиться к святым, то в грешников, пьяниц и блудниц вселяется бес. В пьяницах он проявляется в виде белой горячки, поэтому в день Куприяна и Устиньи за избавление от вредной привычки молились особенно усердно.

Именинники 15 октября - Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан и Федор.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день отлично подходит для начала новых дел и решения важных вопросов. Сегодня удача будет на вашей стороне.