14 октября поздравим работников заповедного дела

Сегодня, 14 октября, в России отмечается день работников заповедного дела. Праздник появился в 1999 году по инициативе руководителей государственных природных заповедников, однако пока еще официального статуса не получил.

История российского заповедного дела началась в 1917 году, когда был создан Баргузинский заповедник. Благодаря людям, связавшим свою жизнь с охраной природы, удалось сберечь в первозданном виде множество уникальных ландшафтов и спасти от гибели популяции таких животных, как соболь, европейский бобер, амурский тигр, пятнистый олень, и многих других.

Также сегодня отмечается Всемирный день стандартов. Он призван обратить внимание людей на важность создания единых стандартов и вклад десятков тысяч специалистов, занимающихся этой ответственной работой.

У православных христиан 14 октября один из важнейших праздников, Покров Пресвятой Богородицы. Его история восходит к 910 году, когда Византийская империя вела войну с сарацинами и мусульмане уже подошли к Константинополю. Вдруг в храме, где собрались местные христиане в надежде на спасение, появилась идущая по воздуху Богородица. Она сняла с головы широкое белое покрывало (покров) и распростерла его над молящимися в храме людьми, давая им защиту и покровительство.

Церковь отмечает этот день как праздник заступничества Божией Матери, защиты ею всех православных христиан. На Руси он считался важным, в храм шли всей семьей. К этому времени пора уличных игр и хороводов подходила к концу, девушки собирались вместе на посиделки, пели и занимались рукоделием. Покров они старались провести как можно веселее, считая, что так быстрее найдут себе жениха.

14 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1165 году было завершено строительство храма Покрова на Нерли, в 1843-м в Потсдаме на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира впервые прозвучал марш Мендельсона (известный как «Свадебный»), в 1926 году в лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна о Винни Пухе.

14 октября родились 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр, советский поэт и прозаик Наум Коржавин, народный артист России Михаил Козаков, модельер Валентин Юдашкин.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.

Убывающая луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, энергетика этого дня тяжелая и темная. Следует отказаться от участия в сомнительных делах, решение важных вопросов тоже стоит отложить. День хорош для наведения порядка в доме.

