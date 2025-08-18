19 августа - Всемирный день фотографии

18.08.2025 | 17:37

Наверное, мало найдется людей, которые не сделали в своей жизни ни одного фотоснимка, благо техника нового поколения позволяет использовать для съемки даже мобильные телефоны. Поэтому сегодня, 19 августа, все, кто умеет пользоваться камерой, могут отметить Всемирный день фотографии.

Дата была выбрана неслучайно: в этот день в 1839 году общественности представили дагеротипию, метод, позволяющий получить отпечаток в виде фотографии, предшественника современных снимков.

Сегодняшний день - праздник тех, кто любит запечатлевать прекрасные мгновенья и дарить их другим. Посмотрите на мир через видоискатель камеры, и вы поймете: он прекрасен!

19 августа в России отмечается необычный праздник - день рождения тельняшки. Военные моряки называют этот атрибут формы тельником. Удобная трикотажная рубашка защищает от дождя и промозглого морского ветра, в ней уютно и тепло во время долгой вахты на палубе корабля.

Синие и белые полоски тельняшки взяты с Андреевского флага, который был и остается официальным штандартом Военно-морского флота РФ. Указ о введении новой формы на русском флоте подписал Александр II 19 августа 1874 года.

Со временем у тельняшек появились новые цветовые решения. Моряки и речники носили рубашки с темно-синими полосками, десантники - с небесно-голубыми, морская пехота и подводники - с черными, пограничники - с зелеными, спецназ внутренних войск МВД - с краповыми, спецназ ФСБ и Президентский полк - с васильковыми, а МЧС - с оранжевыми.

Также сегодня в России День фронтовой собаки, а во всем мире празднуется День гуманитарной помощи.

19 августа православные христиане отмечаются Яблочный Спас - так в народе называют праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

До этого дня запрещалось есть яблоки, а вот с 19 августа можно собирать их, готовить различные блюда, например пирожки. В этот день на Руси устраивались торги, на которых выставляли целые возы с яблоками.

Собранные сегодня плоды освящают в церкви. Люди, владевшие садами, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых.

В истории 19 августа знаменательно тем, что в этот день в 1960 году советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.

В 1981-м Политбюро ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли решение о создании группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР, ставшей впоследствии одним из сильнейших спецподразделений мира.

19 августа 1991 года в Москве произошло событие, которое россияне называют путчем. Группа руководителей силовых ведомств во главе с вице-президентом Янаевым решила устранить Михаила Горбачева от власти. В Москву были введены войска, в том числе танки. Сопротивление возглавили Президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Попытка переворота потерпела поражение.

19 августа родились советский писатель и сценарист Леонид Соловьев, советский драматург, прозаик и публицист Александр Вампилов.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не стоит поддаваться азарту, эмоциям, искушениям. Не рекомендуется в этот день принимать подарки, а также стричься.