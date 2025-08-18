Сетевое издание|18+|Вторник|19 авг 2025|02:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Не забудь!

19 августа - Всемирный день фотографии

Печать
Telegram

Наверное, мало найдется людей, которые не сделали в своей жизни ни одного фотоснимка, благо техника нового поколения позволяет использовать для съемки даже мобильные телефоны. Поэтому сегодня, 19 августа, все, кто умеет пользоваться камерой, могут отметить Всемирный день фотографии.

Дата была выбрана неслучайно: в этот день в 1839 году общественности представили дагеротипию, метод, позволяющий получить отпечаток в виде фотографии, предшественника современных снимков.

Сегодняшний день - праздник тех, кто любит запечатлевать прекрасные мгновенья и дарить их другим. Посмотрите на мир через видоискатель камеры, и вы поймете: он прекрасен!

19 августа в России отмечается необычный праздник - день рождения тельняшки. Военные моряки называют этот атрибут формы тельником. Удобная трикотажная рубашка защищает от дождя и промозглого морского ветра, в ней уютно и тепло во время долгой вахты на палубе корабля.

Синие и белые полоски тельняшки взяты с Андреевского флага, который был и остается официальным штандартом Военно-морского флота РФ. Указ о введении новой формы на русском флоте подписал Александр II 19 августа 1874 года.

Со временем у тельняшек появились новые цветовые решения. Моряки и речники носили рубашки с темно-синими полосками, десантники - с небесно-голубыми, морская пехота и подводники - с черными, пограничники - с зелеными, спецназ внутренних войск МВД - с краповыми, спецназ ФСБ и Президентский полк - с васильковыми, а МЧС - с оранжевыми.

Также сегодня в России День фронтовой собаки, а во всем мире празднуется День гуманитарной помощи.

19 августа православные христиане отмечаются Яблочный Спас - так в народе называют праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

До этого дня запрещалось есть яблоки, а вот с 19 августа можно собирать их, готовить различные блюда, например пирожки. В этот день на Руси устраивались торги, на которых выставляли целые возы с яблоками.

Собранные сегодня плоды освящают в церкви. Люди, владевшие садами, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирых.

В истории 19 августа знаменательно тем, что в этот день в 1960 году советский космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.

В 1981-м Политбюро ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли решение о создании группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР, ставшей впоследствии одним из сильнейших спецподразделений мира.

19 августа 1991 года в Москве произошло событие, которое россияне называют путчем. Группа руководителей силовых ведомств во главе с вице-президентом Янаевым решила устранить Михаила Горбачева от власти. В Москву были введены войска, в том числе танки. Сопротивление возглавили Президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Попытка переворота потерпела поражение.

19 августа родились советский писатель и сценарист Леонид Соловьев, советский драматург, прозаик и публицист Александр Вампилов.

Убывающая луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не стоит поддаваться азарту, эмоциям, искушениям. Не рекомендуется в этот день принимать подарки, а также стричься.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте