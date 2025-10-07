Не забудь!

8 октября заготовим на зиму капусту

8 октября, в годовщину Наваринского морского сражения, в России отмечается День командира корабля ВМФ.

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе ветеранов. Ходатайствовала о его введении общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». Традиционно в этот день чествуют командиров всех кораблей ВМФ - надводных, подводных и воздушных.

Кроме того, сегодня отмечается День работников дополнительного образования в России.

8 октября произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1906 году Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на премию по литературе, 8 октября он направил письмо финскому писателю и переводчику Арвиду Ярнефельту. В послании Толстой просил своего знакомого через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы не присуждали премии», ибо, «если бы это случилось, было бы очень неприятно отказываться». А в 1970 году Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Писатель не последовал примеру Толстого и не отказался от нее.

8 октября 1945 года была запатентована микроволновая печь, и сегодня без нее невозможно представить ни одну современную кухню.

В народном календаре сегодня Сергей Капустник. Православные отмечают память Сергия Радонежского. В этот день рубили капусту, заготавливая ее на зиму. В процессе участвовала вся семья: дети чистили морковь и яблоки, старшие члены семьи резали, муж и жена секли капусту, складывали ее в кадки, засыпали солью, добавляли морковь, яблоки, клюкву или бруснику.

8 октября родились борец Иван Поддубный, поэтесса Марина Цветаева, народные артисты РСФСР Марк Бернес и Леонид Куравлев.

Именины сегодня отмечают Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей и Федор.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня удачный день для старта какого-либо важного дела. Если же ничем заниматься не хочется, стоит позволить себе отдохнуть.

