Пятница|10 окт 2025
Сегодня | Облачно
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно

10 октября позаботимся о своем психическом здоровье

Сегодня, 10 октября, во всем мире отмечается День психического здоровья, учрежденный по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке ВОЗ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете почти миллиард людей страдает психическими заболеваниями, а каждый второй имеет шанс получить расстройство в течение жизни. Самое распространенное заболевание - депрессия.

А еще сегодня Всемирный день борьбы со смертной казнью. Сейчас такой жестокий вид наказания запрещен во многих странах мира, однако не во всех. В России с февраля 1999 года действует мораторий, а смертные приговоры не приводятся в исполнение с 1996-го.

Также 10 октября - отличный повод приготовить кашу, потому что сегодня Международный день каши. Традиционное блюдо многих народов полезно и до сих пор популярно, несмотря на то что существует более 1 000 лет. Его готовят из разнообразных круп: овсяной, гречневой, перловой, рисовой, пшенной, ячневой, манной, кукурузной, пшеничной.

Кроме того, 10 октября Всемирный день яйца.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1918 году в России официально ввели новую орфографию. Из алфавита были исключены ять (ѣ), фита (ѳ), а также И десятеричное (i). Вместо них следовало употреблять соответственно Е, Ф, И. Твердый знак (ъ) исключался в конце слов и их частей, но сохранился как разделительный символ.

10 октября 1932-го торжественно открыли 5 энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина. В этот день в 1970-м обрела независимость Республика Фиджи. А в 1976 году 98-летний грек Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 7 часов 33 минуты.

В народном календаре этот день известен как Савватий Пчельник. На Савватия заканчивались Пчелиные девятины - 9 дней, в течение которых нужно подготовиться к зиме. Пасечники убирали в омшаники последние ульи.

Именины сегодня отмечают Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр и Федор.

10 октября родились французский живописец Жан Антуан Ватто, итальянский композитор Джузеппе Верди, норвежский путешественник Фритьоф Нансен, русский геолог, географ и писатель Владимир Обручев, советский и российский актер театра и кино Бруно Фрейндлих.

Растущая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня опасный и тяжелый день. Важно не поддаваться искушениям, азарту и эмоциям. Велик риск конфликтов.

