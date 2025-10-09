10 октября позаботимся о своем психическом здоровье

09.10.2025 | 16:23

Сегодня, 10 октября, во всем мире отмечается День психического здоровья, учрежденный по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке ВОЗ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете почти миллиард людей страдает психическими заболеваниями, а каждый второй имеет шанс получить расстройство в течение жизни. Самое распространенное заболевание - депрессия.

А еще сегодня Всемирный день борьбы со смертной казнью. Сейчас такой жестокий вид наказания запрещен во многих странах мира, однако не во всех. В России с февраля 1999 года действует мораторий, а смертные приговоры не приводятся в исполнение с 1996-го.

Также 10 октября - отличный повод приготовить кашу, потому что сегодня Международный день каши. Традиционное блюдо многих народов полезно и до сих пор популярно, несмотря на то что существует более 1 000 лет. Его готовят из разнообразных круп: овсяной, гречневой, перловой, рисовой, пшенной, ячневой, манной, кукурузной, пшеничной.

Кроме того, 10 октября Всемирный день яйца.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1918 году в России официально ввели новую орфографию. Из алфавита были исключены ять (ѣ), фита (ѳ), а также И десятеричное (i). Вместо них следовало употреблять соответственно Е, Ф, И. Твердый знак (ъ) исключался в конце слов и их частей, но сохранился как разделительный символ.

10 октября 1932-го торжественно открыли 5 энергоблоков Днепровской гидроэлектростанции имени В. И. Ленина. В этот день в 1970-м обрела независимость Республика Фиджи. А в 1976 году 98-летний грек Димитрион Иорданидис преодолел марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 7 часов 33 минуты.

В народном календаре этот день известен как Савватий Пчельник. На Савватия заканчивались Пчелиные девятины - 9 дней, в течение которых нужно подготовиться к зиме. Пасечники убирали в омшаники последние ульи.

Именины сегодня отмечают Акулина, Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр и Федор.

10 октября родились французский живописец Жан Антуан Ватто, итальянский композитор Джузеппе Верди, норвежский путешественник Фритьоф Нансен, русский геолог, географ и писатель Владимир Обручев, советский и российский актер театра и кино Бруно Фрейндлих.

Растущая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня опасный и тяжелый день. Важно не поддаваться искушениям, азарту и эмоциям. Велик риск конфликтов.