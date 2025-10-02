Сетевое издание|18+|Пятница|3 окт 2025|01:24
3 октября скажем решительное «нет» алкоголю

3 октября обозначено в календаре как Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Он не считается официальным, что не мешает еще раз привлечь внимание к проблеме, остро стоящей на протяжении многих лет.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 3 млн смертей, связанных со злоупотреблением спиртным. Зависимость становится причиной множества заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем и отдельных органов.

3 октября отмечено в календаре как День ОМОНа в России. Свой профессиональный праздник сотрудники спецподразделений отмечают с 2002 года.

А еще сегодня Всемирный день улыбки.

В истории 3 октября знаменательно тем, что в этот день в 1906 году был утвержден морской сигнал бедствия SOS, а в 1990-м официально объединились два государства на территории Германии - ФРГ и ГДР.

3 октября родились поэт Сергей Есенин, американский писатель Томас Вулф и народный артист СССР Армен Джигарханян.

В народном календаре сегодня Астафий Ветряк. В этот день пращуры определяли по ветру будущую погоду. Если он дул с севера, ждали холодов, если с юга - тепла, западный ветер сулил дождь, а восточный - ясные дни. Южный ветер предвещал и хороший урожай озимых.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Иван, Ил(л)арион, Михаил, Олег, Татьяна и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня люди могут быть обидчивы. Не вступайте в конфликты. Стрижка в этот день - к деньгам.

