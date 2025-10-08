Сетевое издание|18+|Четверг|9 окт 2025|01:51
9 октября - Всемирный день почты

9 октября есть повод вспомнить о дальних родственниках и знакомых, которые живут в других городах, и отправить им письма, ведь сегодня отмечается Всемирный день почты.

В этот день в 1874 году представители 22 стран, в том числе России, подписали договор об основании Генерального почтового союза, в 1878-м ставшего Всемирным. Сейчас в него входят 192 страны.

Также 9 октября отмечается День образования специальной пожарной охраны МЧС России. Это подразделение выполняет особые функции, защищая от огня атомные электростанции, предприятия химической промышленности, объекты культурного наследия и т. п.

А еще сегодня Всемирный день зрения. Это отличный повод проверить свои глаза.

9 октября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1829 году состоялось первое восхождение на западную, самую высокую (5 156 м), вершину библейской горы Арарат, в 1991-м учреждена премия «Русский Букер» за лучший роман на русском языке, а в 2002-м стартовала Х Всероссийская перепись населения.

9 октября родились один из основателей группы The Beatles Джон Леннон, композитор Камиль Сен-Санс и актер Евгений Евстигнеев.

В народном календаре 9 октября - Иоанн Богослов. По преданию, однажды он обратил в искусного живописца простого пастуха гусей, поэтому Иоанну Богослову молились как своему небесному защитнику художники и иконописцы. Считалось, что если на Богослова выпал снег, то на Михайлов день (21 ноября) настанет настоящая зима.

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай и Тихон.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня стоит избегать конфликтов и стрессовых ситуаций, а серьезные дела лучше отложить.

