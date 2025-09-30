1 октября - Международный день пожилых людей

30.09.2025 | 14:44

Сегодня, 1 октября, - день, когда жители России, как и других стран мира, поздравляют бабушек и дедушек, а может быть и родителей, если они уже достигли того возраста, который называют серебряным. В первый октябрьский день отмечается Международный день пожилых людей.

Не забудьте: слово «пожилой» означает человека зрелого возраста с богатым жизненным опытом. Попросите стариков рассказать об их молодости, и вы поймете, как за несколько десятилетий, а в особенности за последнее, изменилась жизнь почти во всех ее сферах. Но нравственные ценности - любовь и верность, дружба и товарищество - остаются прежними.

1 октября также отмечается День сухопутных войск России, предназначенных для ведения боевых действий преимущественно на суше: отражения вторжения противника, ведения наступления, прочного удержания занимаемых рубежей.

В разряд сухопутных входят мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, специальные войска, войска связи.

Говорят, когда грохочут пушки, музы молчат. Однако 1 октября стало исключением: одновременно с военным праздником сегодня отмечается Международный день музыки. Во всем мире проходят концерты с участием лучших артистов и коллективов, где звучат произведения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

1 октября своим днем считают вегетарианцы. Всемирный день вегетарианства отмечают с 1977 года, праздник призван привлечь внимание широкой общественности к такому образу жизни. Для многих сторонников отказа от животной пищи он станет поводом встретиться и пообщаться, рассказать другим людям о радостях жизни без мяса.

В истории 1 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1550 году царь всея Руси Иван IV Грозный издал приговор (указ) «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», заложив основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. В 1869 году в Вене выпустили первую в мире почтовую открытку с маркой, в 1879-м в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция, а в 1949-м была провозглашена Китайская Народная Республика.

1 октября родились российский император Павел I, американский самолетостроитель Уильям Боинг, русский писатель Сергей Аксаков, советский историк, поэт и переводчик Лев Гумилев, 39-й президент США Джеймс Картер, народный артист СССР и России Олег Ефремов.

1 октября в народном календаре - Арина Шиповница. После дня Арины (Ирины) было принято собирать и сушить шиповник, тогда он сохранял свои полезные качества.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Ил(л)арион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Софья.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня нельзя бездельничать. День нужно провести активно, удача будет сопутствовать начинаниям.