Не забудь!

1 октября - Международный день пожилых людей

Печать
Telegram

Сегодня, 1 октября, - день, когда жители России, как и других стран мира, поздравляют бабушек и дедушек, а может быть и родителей, если они уже достигли того возраста, который называют серебряным. В первый октябрьский день отмечается Международный день пожилых людей.

Не забудьте: слово «пожилой» означает человека зрелого возраста с богатым жизненным опытом. Попросите стариков рассказать об их молодости, и вы поймете, как за несколько десятилетий, а в особенности за последнее, изменилась жизнь почти во всех ее сферах. Но нравственные ценности - любовь и верность, дружба и товарищество - остаются прежними.

1 октября также отмечается День сухопутных войск России, предназначенных для ведения боевых действий преимущественно на суше: отражения вторжения противника, ведения наступления, прочного удержания занимаемых рубежей.

В разряд сухопутных входят мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, специальные войска, войска связи.

Говорят, когда грохочут пушки, музы молчат. Однако 1 октября стало исключением: одновременно с военным праздником сегодня отмечается Международный день музыки. Во всем мире проходят концерты с участием лучших артистов и коллективов, где звучат произведения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры.

1 октября своим днем считают вегетарианцы. Всемирный день вегетарианства отмечают с 1977 года, праздник призван привлечь внимание широкой общественности к такому образу жизни. Для многих сторонников отказа от животной пищи он станет поводом встретиться и пообщаться, рассказать другим людям о радостях жизни без мяса.

В истории 1 октября отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1550 году царь всея Руси Иван IV Грозный издал приговор (указ) «Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей», заложив основы первого постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. В 1869 году в Вене выпустили первую в мире почтовую открытку с маркой, в 1879-м в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция, а в 1949-м была провозглашена Китайская Народная Республика.

1 октября родились российский император Павел I, американский самолетостроитель Уильям Боинг, русский писатель Сергей Аксаков, советский историк, поэт и переводчик Лев Гумилев, 39-й президент США Джеймс Картер, народный артист СССР и России Олег Ефремов.

1 октября в народном календаре - Арина Шиповница. После дня Арины (Ирины) было принято собирать и сушить шиповник, тогда он сохранял свои полезные качества.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Ил(л)арион, Ирина, Константин, Михаил, Петр, Сергей и Софья.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня нельзя бездельничать. День нужно провести активно, удача будет сопутствовать начинаниям.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети