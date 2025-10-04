Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 окт 2025|01:02
5 октября - Всемирный день учителя

5 октября более чем в 100 странах отмечается Всемирный день учителя. В России торжественные мероприятия в этот день начали проводить в 1994 году. До того праздник отмечали в первое воскресенье месяца.

В День учителя педагоги принимают поздравления от воспитанников, которые вручают им цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты.

Так как в этом году праздник выпал на воскресенье, в пензенских школах торжества перенесли на 3-е число. В этот же день в Учительском сквере на Западной Поляне чествовали лучших педагогов и воспитателей региона. На 14 стендах в Галерее педагогической славы Пензенской области появились имена и фотографии работников дошкольного, общего и профессионального образования, которые стали победителями различных конкурсов педагогического мастерства, обладателями почетных званий.

Также в России сегодня День работников уголовного розыска. Сотрудники одного из наиболее крупных и важных подразделений МВД раскрывают убийства, разбои, грабежи, кражи; разыскивают преступников и без вести пропавших граждан.

5 октября - День образования Республики Адыгея, по поводу чего в регионе ежегодно проводятся праздничные мероприятия.

Кроме того, сегодня, в первое воскресенье второго месяца осени, в России отмечается День работника электронной промышленности.

В историю 5 октября вошло благодаря тому, что в этот день в 1782 году впервые была поставлена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль», а в 1793-м во Франции вместо христианского летоисчисления ввели революционный календарь.

5 октября родились французский философ, просветитель, энциклопедист, писатель и критик Дени Дидро, изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер, первый президент Чехии Вацлав Гавел, актриса театра и кино Инна Чурикова, британская актриса театра, кино и телевидения Кейт Уинслет и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В народном календаре сегодня Иона и Фока, или Листопадная. В этот день на Руси запрещалось есть рыбу - в память о пребывании Ионы в чреве кита. Фоку почитали как защитника от пожаров и спасителя утопающих. Листопадной день назвали потому, что ветер начинал буквально срывать листву с деревьев. Это время считалось началом настоящей осени.

Именинники 5 октября - Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор и Фока.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, это удачное время для старта любого важного дела. Также день хорош для общения, причем на всех уровнях: с друзьями, родственниками, коллегами, соседями и просто знакомыми.

