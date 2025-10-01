Не забудь!

2 октября - Международный день ненасилия

Сегодня, 2 октября, во всем мире отмечается относительно новый праздник - Международный день социального педагога. Роль таких специалистов велика: они помогают детям и подросткам социализироваться, найти в обществе свое место.

В День социального педагога в разных странах мира проводятся тематические конференции, форумы и семинары, где специалисты обмениваются опытом и ищут решения для стоящих перед ними задач.

Также сегодня отмечается Международный день ненасилия. Дата выбрана в честь дня рождения Махатмы Ганди - лидера движения за независимость Индии, основоположника философии и стратегии ненасилия.

В России 2 октября празднуют День среднего профессионального образования. Поздравления принимают преподаватели и учащиеся профессионально-технических училищ, колледжей и профессиональных лицеев, техникумов.

Кроме того, в России 2 октября - День метростроителя.

В истории дата известна тем, что в 1720 году родоначальник знаменитого клана Демидовых стал дворянином, в 1768-м Екатерина II утвердила приговор печально известной помещице Салтычихе, в 1803-м москвичи впервые увидели полет воздушного шара.

В народном календаре сегодня Трофим и Зосима. На Руси отмечали праздник пасечников - Пчелиную девятину. В течение 9 дней с Зосимы нужно было приготовить ульи к зиме. В это время по утрам обязательно ели мед, запивая его теплой водой. Молодежь устраивала Трофимовы вечерки, где парни выбирали невест, а девушки присматривались к женихам. Существовало поверье, что если в этот день пристально взглянуть в глаза избраннику, то он непременно ответит на чувства.

2 октября родились король Англии Ричард III, английский писатель Грэм Грин, диктор Всесоюзного радио народный артист СССР Юрий Левитан, индийский государственный и политический деятель, философ Махатма Ганди.

Именины сегодня отмечают Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Мария, Николай, Трофим, Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, день будет напряженным, но продуктивным. Не откладывайте важные дела, это удачное время для их завершения.

