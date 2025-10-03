4 октября - Всемирный день животных

03.10.2025 | 13:56

Если у вас есть домашний любимец, будь то собака, кот, попугайчик, аквариумная рыбка или черепаха, сегодня вы можете устроить праздник. Потому что 4 октября отмечается Всемирный день животных.

Ввести общемировой праздник решили в 1931 году на конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции. В России он отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Братья наши меньшие живут в каждой третьей семье страны, и она занимает второе после США место в мире по численности домашних питомцев.

Ежегодно 4 октября в России отмечается День космических войск - рода войск в составе Воздушно-космических сил ВС РФ, обеспечивающих ракетно-космическую оборону страны. Праздник приурочен к началу летописи космонавтики. 4 октября 1957 года военными специалистами с космодрома Байконур был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, который полностью выполнил заданную программу.

Кроме того, 4 октября начинается Всемирная неделя космоса. Это крупнейшее ежегодное мероприятие, которое посвящено вопросам изучения космического пространства.

Также сегодня отмечается День гражданской обороны России. 4 октября 1932 года была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. С того времени началось создание системы гражданской обороны страны.

В истории 4 октября случилось несколько знаменательных событий. В 1582 году по указу папы римского Григория XIII с юлианского календаря перешли на новый, названный григорианским. В 1830-м было сделано одно из крупнейших археологических открытий: близ Керчи нашли курган Куль-Оба с погребальной камерой. В 1937-м советский дирижабль СССР В-6 «Осоавиахим» завершил рекордный по продолжительности полет, а в 1964-м в Москве открыли монумент «Покорителям космоса», в основании которого впоследствии разместился музей космонавтики.

4 октября родились персидский энциклопедист и мыслитель Аль-Бируни, советский и российский физик-теоретик, академик, нобелевский лауреат Виталий Гинзбург, народный артист СССР Марлен Хуциев, декабристы Иван Горбачевский и Михаил Бестужев, советский разведчик Рихард Зорге.

В народном календаре 4 октября - Кондрат да Ипат. Это день плодородия и земледелия, когда обязательно полагалось работать.

Предки обращали внимание, какая стоит погода: считалось, что она не изменится 4 недели.

Именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Константин и Петр.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня спокойно решать проблемы, если таковые появятся, и не выяснять отношения. Этот день удачен для приобретений и похода к парикмахеру.