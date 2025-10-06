7 октября - День образования штабных подразделений МВД

06.10.2025 | 17:07

7 октября в России отмечается День образования штабных подразделений МВД. Их сотрудники проводят большую аналитическую работу по данным об уровне преступности и результатах борьбы с ней.

Также они разрабатывают стратегические решения и контролируют их реализацию, организуют подготовку и проведение совещаний, отслеживают оперативную обстановку.

В истории 7 октября известно несколькими знаменательными событиями. В 1947 году в день своего 62-летия один из основоположников атомной физики Нильс Бор получил от короля Дании Фредерика IX высшую национальную награду - орден Слона. В 1977-м была принята последняя («брежневская») Конституция СССР, а в 1993-м ликвидировали пост № 1 у мавзолея В. И. Ленина.

7 октября день рождения отмечает Президент Российской Федерации Владимир Путин. В 2025 году главе государства исполняется 73 года. Также в этот день родился, помимо Нильса Бора, советский дирижер и музыкальный педагог Николай Рабинович.

В народном календаре 7 октября - Фекла Запрядальница. С нее женщины садились прясть, ожидая удачи в домашних делах. Как верили на Руси, все, что завяжешь на Феклу, уже не развязать, и в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что брак будет долгим и счастливым, а разлучить супругов никому не удастся.

Именины сегодня отмечают Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, день будет светлым и спокойным. Он хорошо подходит для отдыха и занятия любимыми делами.