6 октября - День российского страховщика

05.10.2025 | 14:59

6 октября известно как Всемирный день охраны мест обитания, он отмечается с 1979 года. Бесконтрольное вмешательство людей в законы природы приводит к невосполнимым потерям - исчезают сотни видов животных и растений.

По данным Всемирного союза охраны природы, за последние 500 лет вымерло 844 вида животных. Ни нам, ни нашим потомкам никогда не увидеть стеллерову корову или сумчатого волка. Всемирный день охраны мест обитания еще раз напоминает общественности о губительном воздействии человека на окружающую среду.

6 октября свой праздник отмечают российские страховщики. Эта профессия в современной России востребована и почетна. История российской страховой службы началась 6 октября 1921 года, когда был образован Госстрах РСФСР.

Сегодня также Международный день врача. Инициатором праздника выступила Всемирная организация здравоохранения.

Этот день считается днем солидарности, активных действий медиков во всем мире, ведь главная их цель вне зависимости от национальности - сохранение и защита здоровья пациентов.

А еще в этот день отмечается Всемирный день архитектуры.

В истории 6 октября знаменательно тем, что в этот день в 1889 году в Париже открылось кабаре «Мулен Руж», в 1927-м в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс» (Jazz Singer Алана Кросланда), а в 1977-м прошли успешные испытания истребителя МиГ-29.

В народном календаре сегодня Ираида Спорная. В этот день наши предки для привлечения удачи в финансовых вопросах клали в сумку или кошель «рябую монетку», то есть сколотую или неровную копейку или четвертак. Она должна была обязательно поступить от богатого человека в уплату за труд или торговлю. Считалось, что тогда семейный бюджет ждет пополнение.

6 октября родились путешественник и норвежский писатель Тур Хейердал, последний французский монарх, носивший титул короля Франции (1830-1848) Луи-Филипп I,

польский художник Франциск Смуглевич.

Именины сегодня отмечают Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр и Раиса.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, сегодня плохой день для решения серьезных вопросов. Трудные дела лучше отложить.