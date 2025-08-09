10 августа поздравим строителей с праздником

09.08.2025 | 16:14

Сегодня, 10 августа, во второе воскресенье месяца, в России отмечается День строителя. Это один из самых любимых профессиональных праздников: строитель - работа созидательная. От возведения жилья, больниц, школ, домов культуры и спортивных объектов зависит развитие любого населенного пункта.

Как правило, к этому дню приурочены торжественные поздравления, вручения наград и чествование ветеранов отрасли.

А еще сегодня отмечается праздник экологически чистого топлива - Международный день биодизеля. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1893 году в Аугсбурге запустили двигатель, работавший на топливе на основе арахисового масла, изобретенный Рудольфом Дизелем.

Чтобы напомнить людям о преимуществах биодизеля, учредили этот неофициальный праздник. В России пока нет программы развития производства такого вида топлива. Планы по строительству соответствующих заводов только разрабатываются.

10 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1500 году португальский мореплаватель Диогу Диаш открыл остров Мадагаскар, в 1675-м был заложен первый камень в основание фундамента Гринвичской обсерватории, в 1792-м в Париже вспыхнуло народное восстание, а в 1793-м Лувр впервые открылся для публики в качестве национального художественного музея.

В народном календаре сегодня Прохоры-Пармены. Считалось, что в этот день нельзя вести переговоры и торговые операции. Лавочники закрывали магазины и устраивали праздничные трапезы.

На Прохора и Пармена чествовали кузнецов. Их профессия почиталась в каждом селе, в каждой деревне.

Именинники 10 августа - Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей и Юлиан.

В этот день родились композитор Александр Глазунов, 31-й президент США Герберт Гувер,

советский и российский актер театра и кино народный артист СССР Олег Стриженов,

русский и советский писатель Михаил Зощенко.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для решения финансовых вопросов. А если вы давно хотели постричься, то настало лучшее время.