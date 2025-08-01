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2 августа - День Воздушно-десантных войск

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Сегодня главная песня дня - знаменитая «Синева». «Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась», - звучат пронзительные строки в исполнении «Голубых беретов», и их подхватывают сотни мужских голосов. Потому что 2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

История их началась в 1930 году, когда на учениях ВВС под Воронежем на парашютах десантировалось подразделение из 12 человек. Этот эксперимент позволил военным теоретикам увидеть преимущества парашютно-десантных частей и их возможности. Первые авиационные батальоны особого назначения сформировали три года спустя, в 1933-м.

Мало кто знает, но одним из командующих «крылатой пехотой» был Василий Глазунов, который родился в деревне Варваровка Саратовской губернии (ныне Пензенской области) в 1896 году. Он служил в армии еще в Первую мировую войну - в чине младшего унтер-офицера. Дважды Герой Советского Союза Василий Афанасьевич Глазунов командовал воздушно-десантными войсками с 1941 года по 1943-й.

2 августа случилось знаменательное событие: в 1933 году в СССР был открыт Беломорско-Балтийский канал. На грандиозной стройке работали около 280 тысяч заключенных. В итоге канал длиной 227 км пробили в скальных породах за год и девять месяцев.

2 августа родились голландский художник Самуэл ван Хогстратен, советский и российский композитор-песенник Георгий Мовсесян, американские актрисы Мирна Лой и Энн Дворак, советский офтальмолог Леонид Линник.

В народном календаре сегодня Ильин день. На Руси он считался одним из важнейших праздников в году. Святого в народе называли Ильей Громовержцем: считалось, что он проносится по небу в огненной колеснице и мечет громы и молнии в нечистого змея.

С Ильина дня начиналась осень, хотя по календарю до нее еще далеко. С этого времени купания в водоемах прекращались.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон и Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не стоит заниматься денежными вопросами. День подходит для творческой работы и активного отдыха.

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