10 июля - День воинской славы России

09.07.2025 | 15:51

Сегодня отмечается День воинской славы России. 10 июля 1709 года состоялась Полтавская битва, в которой русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведами.

После того как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал Санкт-Петербург, шведский король решил идти на Москву с юга - через Украину. 11 мая началась осада Полтавы шведскими войсками. В конце месяца к городу подошли главные силы русской армии во главе с Петром. 8 июля на военном совете император принял решение о генеральном сражении.

В результате первоклассная европейская армия Карла XII была наголову разгромлена русской, а сам король вместе с гетманом Мазепой скрылся в Османской империи.

Победа русских войск привела к перелому в Северной войне: Швеция перестала быть главной военной силой в Европе.

Православная церковь сегодня празднует обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского, причисленного к лику святых в 1988 году.

10 июля - день, отмеченный в истории несколькими знаменательными событиями. В 1878 году в Англии футбольный арбитр впервые воспользовался свистком. В 1925 году в Дейтоне (США) начался процесс против преподавания теории Дарвина. В СССР в 1934-м создали народный комиссариат внутренних дел, а в 1935-м приняли постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы».

В народном календаре сегодня Самсон Сеногной. В это время часто идут дожди, подмачивая заготовленное сено. Крестьяне верили: если на Самсона пошел дождь, то лить будет до бабьего лета.

С именинами сегодня можно поздравить Александра, Владимира, Георгия, Ивана, Мартина, Петра и Самсона.

10 июля родились герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Багратион, французский художник-импрессионист Камиль Писсарро, австрийский физик, инженер, изобретатель Никола Тесла, легендарный оперный певец Сергей Лемешев, советский писатель Лев Кассиль, народный артист России Илья Олейников.

Полнолуние. Согласно лунному календарю, день не подходит для учебы и переговоров, лучше провести его в спокойной обстановке.