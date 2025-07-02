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3 июля поздравим сотрудников Госавтоинспекции

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Сегодня, 3 июля, профессиональный праздник отмечают сотрудники Госавтоинспекции. Официально он называется Днем ГИБДД МВД Российской Федерации (Днем ГАИ России).

За свою историю ведомство несколько раз меняло название, но суть работы инспекторов остается прежней: они следят за соблюдением правил дорожного движения, пресекают правонарушения со стороны его участников, занимаются профилактикой происшествий.

3 июля также отмечаются День образования Республики Алтай, День Республики Хакасии и День независимости Республики Беларусь.

В истории этот день отмечен несколькими знаменательными событиями. В 1885 году Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля. В 1916-м состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник»: судьи постановили, что «корабль затонул вследствие столкновения с айсбергом, вызванного чрезмерной скоростью, с которой его вели». А в 1944-м Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

3 июля родились музыкант и фольклорист Митрофан Пятницкий, немецкий писатель Франц Кафка, актриса Зинаида Райх - жена Сергея Есенина и, позже, Всеволода Мейерхольда, режиссер Анатолий Эфрос.

По народному календарю 3 июля - Мефодий Перепелятник. Предки были уверены: к этому дню на полях поспевают хлеба, на них слетаются перепела, а значит, у охотников начинается время легкой добычи. В народе считалось, что увидеть белого перепела - к удаче, а поймать - к большому счастью.

Также существовала примета, что если день окажется ненастным, то и следующие 40 будут дождливыми.

Именины сегодня отмечают Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай и Римма.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня стоит провести время в движении, заняться спортом или просто прогуляться. Для серьезной работы день не подходит.

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