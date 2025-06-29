30 июня - День астероида

29.06.2025 | 13:42

Сегодня, 30 июня, отмечается необычный праздник - День астероида, учрежденный в конце 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН.

Дата выбрана неслучайно: 30 июня 1908 года над междуречьем Нижней Тунгуски и Лены в Центральной Сибири с ревом и сиянием пролетел гигантский шар-болид. При падении он взорвался.

Взрывная волна повалила лес в радиусе 40 километров, погибли животные, пострадали люди. Возникший на месте падения небесного тела лесной пожар распространился на огромную территорию.

Существует множество гипотез взрыва. По наиболее распространенной, на Землю упал огромный метеорит. Его следы искали с 1927 года, однако в месте взрыва не оказалось метеорного кратера. Еще одна версия - столкновение Земли с кометой, обладавшей большой кинетической энергией, низкой плотностью и высокой летучестью. Согласно этой теории, комета разрушилась и испарилась.

Одна из фантастических версий разгадки феномена описана в повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».

Так или иначе, тайна Тунгусского феномена до сих пор не разгадана. Именно в память об этом событии и установлен День астероида.

30 июня также отмечается Международный день парламентаризма. Этот праздник появился в 2018 году. Сильный, сбалансированный, действующий парламент - один из признаков и основ демократии.

Кроме того, сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники службы охраны уголовно-исполнительной системы (УИС) Министерства юстиции России.

В истории 30 июня известно несколькими знаменательными событиями. В частности, в 1894 году был открыт самый знаменитый лондонский мост - Тауэрский, а в 1925-м основан заповедник «Столбы» на правом берегу Енисея (Красноярский край).

В этот день родились французский художник Орас Верне, советский драматург, актер и режиссер Борис Ромашов, советский и российский дирижер, народный артист СССР Николай Некрасов, советская и российская актриса театра и кино Инна Ульянова.

По народному календарю сегодня Мануйло и Савелий. Крестьяне считали, что в этот день нечистая сила подходит к избам и пытается уморить их обитателей. Особенно опасными считали белых коров, появлявшихся у ворот. Полагали, что нечисть маскируется под них, чтобы попасть в хлев и испортить молоко у других буренок.

В этот день предки разводили на берегах озер и рек костры и варили яйца. Считалось, что чем больше их будет, тем лучше станут нестись куры.

Именины 30 июня отмечают Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Максим, Никита, Пелагея и Савелий.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день можно смело закладывать фундамент новых больших дел и приступать к осуществлению глобальных долгосрочных проектов.