16 июня понаблюдаем за направлением ветра

15.06.2025 | 09:18

Сегодня, 16 июня, в России не отмечается праздников. Но в этот день можно вспомнить знаменательную дату - 62 года назад в полет в космос отправилась первая женщина, Валентина Терешкова.

По воспоминаниям современников, Терешкова не сказала родным, что полетит на космическом корабле «Восток-6». Она заявила, что уезжает на соревнования парашютистов. О произошедшем они узнали из новостей по радио.

Полет первой женщине-космонавту дался нелегко - она испытывала тошноту и физический дискомфорт. Однако Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли, проведя в космосе почти трое суток, вела бортовой журнал, делала снимки. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь спустя 19 лет.

16 июня у православных начинается Петров пост. Он установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые подготавливали себя для Евангельской проповеди, ограничивая в пище.

Этот пост не считается строгим. Из рациона исключаются продукты животного происхождения, можно есть растительные продукты и рыбу. По средам и пятницам недопустимы блюда из рыбы или приготовленные с использованием растительного масла.

Завершается пост в день памяти апостолов Петра и Павла, 12 июля.

В истории 16 июня известно как день основания автомобильной компании Ford Motor и регистрации торговой марки Pepsi (оба события произошли в 1903 году). В 1925-м в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», в 1943-м состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил.

16 июня родились национальный герой башкирского народа и сподвижник Пугачева Салават Юлаев, оперная певица Антонина Нежданова, Маршал и Герой Советского Союза Федор Толбухин и советский и российский музыкант-авангардист, композитор, актер Сергей Курехин.

В народном календаре 16 июня Лукьян Ветряк. На Руси в этот день примечали направление ветра. Считалось, что южный обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный - сырую погоду и болезни, восточный - разного рода инфекции, а северо-восточный - беспрерывные дожди. А вот поднимающийся от земли к небу вихрь приносит ясную погоду на ближайшие дни. Кроме того, проливной дождь обещал изобилие грибов.

Именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня отправиться в парикмахерскую и сделать стрижку. Это улучшит эмоциональный фон и поднимет настроение. День удачный для бизнеса, общения, домашних дел и переезда.