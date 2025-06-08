Сетевое издание|18+|Понедельник|9 июн 2025|05:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |

Не забудь!

9 июня - Международный день друзей

Печать
Telegram

«Друг в беде не бросит, лишнего не спросит - вот что значит настоящий верный друг!» - сегодня эта детская песенка прозвучит как нельзя кстати. Потому что 9 июня отмечается Международный день друзей.

Это хороший повод задуматься о том, что друг - это не незнакомец, который ставит лайки в Сети за каждую новую фотографию, а тот, кто в трудную минуту протянет руку помощи. Поэтому позвоните сегодня тем, с кем вы легко делитесь радостью и печалью, и вспомните вечные истины «не имей сто рублей, а имей сто друзей» и «старый друг лучше новых двух».

Сегодня также отмечается Международный день архивов. Если у вас есть знакомые работники этой отрасли, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником.

9 июня также Духов день, начало русальей недели. На Руси это был день общения с водными, луговыми, лесными навьями. Наши предки верили, что ими становились те, кто умер преждевременно, не став взрослым, или же добровольно ушел из жизни.

Русалок, по поверьям, можно было встретить у водоемов, на цветущих лугах, в лесах, а также на кладбищах и перекрестках дорог. Такая встреча оборачивалась или несчастьем, или обретением небывалого богатства.

9 июня в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1737 году вспыхнул один из самых сильных пожаров за всю историю Москвы, в 1935-м в СССР приняли закон о смертной казни за побег за границу, в 1945-м была учреждена медаль «За взятие Берлина», а в 1993-м в США состоялась премьера блокбастера Стивена Спилберга «Парк юрского периода».

9 июня родились первый российский император Петр I и его старший брат Федор Алексеевич Романов, английский инженер-механик, изобретатель паровоза Джордж Стефенсон, американские актеры Джонни Депп и Натали Портман.

В народном календаре 9 июня - Федорин день. Федору считали сплетницей и злой на язык, и в этот день женам и девушкам на выданье запрещали разговаривать друг с другом: полагали, что пустая болтовня унесет из дома семейное счастье. На Федору полы не мыли и не мели веником, чтобы случайно не вымести домового.

Именины сегодня празднуют Анастасия, Иван, Леонид, Леонтий и Петр.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь гласит, что день не подходит для серьезных дел и начинаний, командировок и путешествий. Сегодня полезен коллективный труд, время лучше уделить общению, укреплению социальных связей. Полезно будет посетить какое-нибудь общественное мероприятие или же заняться самообразованием.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте