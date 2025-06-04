5 июня - День образования полиции

04.06.2025 | 16:43

Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. Он призван привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам и пробудить в каждом человеке желание сохранить и защитить природу.

Каждый год представители ООН выбирают девиз, а также тему и место проведения основных международных мероприятий.

5 июня есть еще два праздника, связанные с экологией, - Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом и День создания государственной службы карантина растений в России.

Также в этот день отмечается Всемирный день бега.

Кроме того, в России сегодня День образования полиции. Праздник установлен приказом МВД от 5 марта 2018 года. Именно 5 июня в 1715 году в Санкт-Петербурге появилась полицмейстерская канцелярия с генералом-полицмейстером во главе. Не следует путать с Днем сотрудника органов внутренних дел - тот по-прежнему 10 ноября.

5 июня в истории отмечено несколькими знаменательными событиями. 5 июня 1706 года по указу Петра I в Москве организовали лечебницу для раненых солдат. Госпиталь стал первым государственным медицинским учреждением в стране. В 1783 году французские изобретатели братья Монгольфье впервые запустили в воздух тепловой аэростат, в 1851-м в США напечатали роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», в 1880-м в Москве состоялся первый Пушкинский праздник, в 1909-м в Петербурге был освящен и торжественно открыт памятник Александру III, а в 1981-м американский центр по контролю заболеваний зарегистрировал новую болезнь - СПИД.

5 июня родились русский военачальник и государственный деятель Иван Ганнибал, испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка, русский скульптор Петр Клодт, русский живописец-пейзажист, передвижник Сергей Аммосов.

В народном календаре 5 июня считается днем Левона Огуречника, или Конопляника. В этот день в открытый грунт высаживали рассаду либо сеяли семена огурцов. Считалось, что если на Левона стоит теплая погода и кружат стаи оводов, будет хороший урожай овощей.

5 июня богато на именины. День ангела празднуют Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Федор и Яков.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю день стоит провести в теплой дружеской компании за играми, общением, активными занятиями.