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25 мая поздравим химиков и филологов

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25 мая в России празднуется День филолога. Поздравления принимают выпускники и преподаватели филологических факультетов, учителя русского языка и литературы, библиотекари и переводчики.

В последнее воскресенье мая в России и ряде бывших союзных республик отмечают День химика - профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Им мы благодарны не только за школьную науку, но и за лаки и краски, косметику и колготки, автомобильные масла и лекарства.

25 мая - Международный день пропавших детей. Он учрежден, чтобы обратить внимание общественности на проблему защищенности несовершеннолетних.

По статистике, в мире насчитываются миллионы пропавших детей, и число продолжает расти. В России, по утверждению правозащитных организаций, ежегодно исчезают несколько десятков тысяч несовершеннолетних.

Их поиском занимаются правоохранительные органы и волонтеры. Используются все возможные методы: расклеивание листовок, распространение информации в соцсетях и на региональных порталах, работа на местности. В последние годы средством для распространения информации о пропавшем ребенке стал интернет, позволяющий оперативно реагировать на происходящие события.

Еще сегодня Всемирный день щитовидной железы, когда проводятся различные мероприятия, посвященные вопросам диагностики, лечения и профилактики ее заболеваний.

В истории 25 мая известно несколькими знаменательными событиями. В 1682 году в этот день в Москве начался стрелецкий бунт, в 1869-м впервые приняло меломанов в своих стенах здание Венской оперы, а в 1957-м открылась гостиница «Украина».

25 мая родились советский космонавт Георгий Гречко, актер театра и кино Олег Даль, народный артист РСФСР Александр Калягин.

В народном календаре сегодня Епифанов день, который также называли Рябиновкой. На Руси девушки надевали красные сарафаны и шли просить рябину спасти их дома от пожаров. Также в этот день обращали внимание на другое растение - кувшинку. Если она расцветала на прудах, то заморозков можно было больше не бояться. Считалось, что кувшинка может одолевать нечистую силу и недуги, а также обладает приворотными свойствами.

Именины в этот день отмечают Герман, Денис, Евдокия, Епифан, Иван, Петр, Семен, Федор и Филипп.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня превосходно удаются все насущные дела, поэтому следует провести день в движении и действии.

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