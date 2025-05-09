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10 мая - неофициальный праздник любителей чистоты

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Если вчера, в праздничный день, вы принимали гостей или просто не успели навести порядок в доме, то сегодня самое время это сделать. Потому что 10 мая отмечается неофициальный праздник всех любителей опрятности - День чистой комнаты.

Стоит избавиться от всего старого и ненужного, проветрить, вымыть и вычистить помещения. К процессу можно привлечь домочадцев и устроить соревнование, кто выбросит больше всего мусора или сотрет больше пыли. Можно даже придумать тематические костюмы и подобрать музыку. Словом, от уборки можно получить массу удовольствия, а заодно найти то, что считалось давно потерянным.

В истории 10 мая известно несколькими знаменательными событиями. В 1503 году Христофор Колумб открыл в Карибском море Каймановы острова, в 1917-м была основана Российская книжная палата, в 1978-м в Одессе начались съемки всенародно любимого фильма «Место встречи изменить нельзя», а в 2005-м рядом с Бранденбургскими воротами в Берлине появился мемориал жертвам Холокоста.

10 мая родились шотландский предприниматель, чайный магнат Томас Липтон, поэтесса Юлия Друнина, актрисы Марина Влади и Наталья Бондарчук, телеведущий и тележурналист Владислав Листьев.

В народном календаре 10 мая - Семен Ранопашец, когда почитают одного из 70 апостолов, Симеона. В этот день на Руси пахали и сеяли зерно в теплую землю. Чтобы понять, готова ли она принять семена, на поверхность клали обе руки и проверяли, насколько та прогрелась.

Именины 10 мая отмечают Анастасия, Георгий, Иван, Ил(л)арион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей и Степан.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю сегодня хорошо изучать новую информацию, получать знания. Также день подходит для общения в друзьями и командной работы.

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Источник — фото pxhere.com
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