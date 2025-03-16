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17 марта встретим грачей

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17 марта в России нет официальных и неофициальных праздников. Однако можно отметить День святого Патрика - покровителя Ирландии. Ирландцы устраивают парады с песнями и плясками, и всемирно известное пиво льется рекой. На улицы выходят люди, одетые в экстравагантные костюмы, духовые оркестры не могут обойтись без знаменитой волынки.

Впрочем, праздник давно стал своего рода международным днем Ирландии. В разных городах мира проходят яркие шествия, парады и гулянья людей в зеленом. На одежде в этот день носят клевер-четырехлистник - символ Ирландии, приносящий удачу.

В народном календаре 17 марта - Герасим Грачевник. Считалось, что на Герасима возвращаются с юга грачи. Примечательно, что эти птицы обычно летят со скоростью продвижения фронта теплого воздуха - около 50 километров в сутки.

На Герасима хозяйки пекли из теста фигурки птиц и угощали ими детвору. Крестьяне подмечали: если грачи, вернувшись с юга, сразу начинают заниматься починкой гнезд, весна будет скорой. А если они посидят на гнездах недолго и взлетят, холода продержатся еще.

17 марта произошло и несколько важных исторических событий. В этот день в 1816 году колесное судно «Элиза» стало первым пароходом, пересекшим Ла-Манш, в 1861 году был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права, а в 1989-м во время раскопок была найдена мумия женщины, погребенной около 2 600 года до н. э.

17 марта родились художник Михаил Врубель, журналист и писатель-прозаик Борис Полевой, танцовщик и балетмейстер Рудольф Нуриев, киноактер, сценарист и продюсер Курт Рассел.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь советует отложить сегодня важные дела. В первой половине дня возможны конфликты, неприятные ситуации, душевный разлад. Сегодня рекомендуется пораньше встать и попозже лечь, ограничить прием мясной пищи, уделить внимание здоровью кишечника.

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