15 сентября поздравим работников леса

Сегодня, 15 сентября, можно поздравить с профессиональным праздником работников леса. Чествовать людей, охраняющих одно из главных богатств планеты, начали в 1966 году.

Лес занимает около трети площади суши Земли - 30 миллионов квадратных километров.

С 15 по 17 сентября проходит масштабный экологический праздник - Российские дни леса.

К нему приурочены массовая высадка деревьев и акции в защиту растений.

Идея коллективной работы над озеленением территорий возникла в последнее десятилетие XIX века. Активистом движения был лесовод Митрофан Туpский.

15 сентября отмечается Международный день демократии. Он был учрежден в 2007 году Генеральной Ассамблеей ООН, которая призвала задуматься о судьбе демократии в мире.

Также жители нашей страны сегодня отмечают День работников санитарно-эпидемиологической службы России. Ее сотрудники занимаются мониторингом, надзором и контролем в области санитарной гигиены, отслеживают эпидемическую обстановку.

15 сентября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 911 году князь Олег заключил первый договор с Византией, в 1830-м в Англии состоялась церемония открытия первой междугородной железнодорожной линии на паровой тяге, в 1956-м на трассы «Аэрофлота» вышел первый в мире реактивный пассажирский лайнер Ту-104.

В этот день родились итальянский купец и путешественник Марко Поло, французский писатель Франсуа Ларошфуко, русский химик Александр Бутлеров, английская писательница Агата Кристи, советский поэт-песенник Михаил Танич, актер театра и кино Кирилл Лавров.

В народном календаре сегодня день памяти Мамонтия, который на Руси считался покровителем овец и коз. Его называли Мамонтием Овчарником. Предки старались не выгонять скотину со двора, чтобы уберечь ее от болезней. К столу обязательно подавали сыр или творог из козьего молока.

Именинники 15 сентября - Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп и Юлиан.

Убывающая луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, энергетика дня тяжелая и мрачная. Серьезные мероприятия лучше отложить, а время провести в спокойной обстановке.

