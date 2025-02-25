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Не забудь!

26 февраля будем неторопливыми

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26 февраля в мире отмечается замечательный праздник - День неторопливости, иначе именуемый Днем медлительности. Поэтому забудьте о суете, нервозности и спешке. Наслаждайтесь завтраком (непременно с блинами!), общением с близкими людьми, прогулкой, чтением книги, просмотром любимого фильма и другими мелочами, превращающими каждый момент в наслаждение.

Примечательно, что впервые этот праздник отметили в 2007 году эмоциональные и активные итальянцы. Они решили день в году посвящать милым повседневным мелочам.

26 февраля в истории случилось несколько знаменательных событий. В этот день в 1712 году был основан Тульский оружейный завод, в 1878-м появился термин «микроб», в 1935-м прошли первые испытания радара, в 1936-м в Германии выпустили первый автомобиль Volkswagen.

26 февраля родились французский классик Виктор Гюго, изобретатель джинсов Леви Страусс, соратница и супруга Владимира Ленина Надежда Крупская, народный артист РСФСР Евгений Жариков.

В народном календаре 26 февраля - Мартинианов день. Считалось, что Мартиниан помогает сохранить семью и избавиться от соблазнов. На Руси в этот день молились об укреплении семьи и брака, просили согласия и мира в доме. Мартинианов день также называли светлым: ночью выходили во двор и окликали звезды, чтобы их свет прибавил зоркости глазам.

Именинники 26 февраля - Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Семен, Степан и Тимофей.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, настало время общения, ярких свиданий и знакомств, дружеских и приятных встреч, творческого труда и активности.

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