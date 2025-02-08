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9 февраля поздравим авиаторов и стоматологов

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Сегодня, 9 февраля, отмечается День работника гражданской авиации России. В этот день 102 года назад, в 1923-м, в стране официально появился воздушный флот. В его задачи входили перевозка пассажиров, путешествующих по служебным или личным делам, и транспортировка почты и разного рода грузов.

В профессиональный праздник принимают поздравления все пилоты, бортпроводники, технические работники гражданской авиации, благодаря которым в воздух ежедневно поднимаются сотни самолетов по всей стране.

9 февраля - день, когда необходимо сказать спасибо врачам, сохраняющим наши зубы здоровыми и красивыми. Потому что в этот день празднуется Международный день стоматолога.

Люди старшего возраста наверняка помнят дребезжащие бормашины, и вид блестящих металлических инструментов и зубоврачебного кресла все еще вызывает у них панический ужас. А вот для молодежи посещение кабинета дантиста - совершенно обыденное явление, не вызывающее особых эмоций. Современные технологии позволяют производить манипуляции не просто без боли, а вообще без неприятных ощущений. Между тем здоровые и красивые зубы - один из показателей успешности.

Кроме того, 9 февраля отмечается Международный день пиццы. В том виде, какой известен сегодня, она появилась в Неаполе в начале XIX века и была блюдом бедняцкой кухни, но вскоре завоевала популярность по всему миру.

Кстати, далеко не все знают, что любимая многими «Маргарита» названа в честь супруги короля Умберто I. В 1889 году такую пиццу приготовил для нее повар, применив фантазию. Плод его трудов понравился королеве и вскоре получил ее имя.

9 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1872 году был основан Российский исторический музей. В 1893-м в известном парижском кабаре «Мулен Руж» танцовщица впервые исполнила стриптиз. Двумя годами позже, в 1895-м, американец Уильям Морган придумал новую командную игру - волейбол. В 1897 в этот день стартовала первая полная перепись населения Российской империи, а в 1904-м началась Русско-японская война. Кроме того, 9 февраля 1969 года совершил первый полет Boeing 747.

В этот день появились на свет русский поэт-романтик Василий Жуковский, немецкий конструктор автомобилей и предприниматель Вильгельм Майбах, режиссер, актер и педагог Всеволод Мейерхольд, герой Гражданской войны Василий Чапаев.

В народном календаре сегодняшний день назывался Златоустьевым огнем. Нужно было затопить печь так, чтобы разом занялись все поленья - это сулило мир и достаток в доме. Считалось, что идущие против ветра облака - к снегу, а запотевшие стекла - к теплу. А если после метелей верхушки сугробов были скруглены, это обещало хороший урожай.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Иван и Петр.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует первую половину дня провести в активном состоянии, а во второй позволить себе тихий отдых.

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