24 декабря - сочельник у западных христиан

23.12.2024 | 17:26

Сегодня, 24 декабря, западные христиане празднуют сочельник - канун Рождества Христова.

Считается, что его название происходит от слова «сочиво». Это особая каша, которая обычно подается с медом и фруктами. Еще одна традиция - во время ужина обмениваться облатками (пластинками пресного хлеба с рисунком, символизирующими тело Христа).

В России 24 декабря отмечается День воинской славы, установленный в честь взятия в 1790 году русскими войсками под командованием Александра Суворова крепости Измаил - цитадели турецкой армии на Дунае.

Две попытки захватить крепость после осады окончились неудачно. Тогда решено было взять ее штурмом. Суворов, стараясь избежать жертв, направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости. Тот отказал: «Скорее небо обрушится на землю, а Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил».

Тем не менее после девятичасового боя русские войска, уступавшие по численности гарнизону крепости, взяли Измаил. Победа способствовала быстрому и успешному окончанию войны с Турцией.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1801 году Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль, в 1865-м в США была создана тайная расистская организация «Ку-клукс-клан», в 1982-м совершил свой первый полет крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», а в 1990-м приняли закон «О собственности в РСФСР».

24 декабря родились английский физик Джеймс Джоуль, автор более 80 детективных романов Джеймс Хедли Чейз, советский писатель Александр Фадеев, народный артист России Леонид Филатов.

В народном календаре - Никонов день, названный так в память о преподобном Никоне Печерском. Предки говорили: «Никон стоит у икон». В этот день они зажигали лампады и просили святого отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Считалось, что пока день не прибудет, ведьмы будут летать над землей на метлах и поднимать снежные вихри.

Именины сегодня отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр, Терентий.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, этот день хорош для контактов и общественных дел.