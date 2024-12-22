Сетевое издание|18+|Понедельник|23 дек 2024|00:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Не забудь!

23 декабря - День дальней авиации

Печать
Telegram

Сегодня, 23 декабря, подходящий день, чтобы ознакомиться с биографией авиаконструктора Игоря Сикорского, а точнее - с историей создания самолета «Илья Муромец».

Этот тяжелый четырехмоторный бомбардировщик совершил свой первый полет 23 декабря 1913 года, а через год, 23 декабря 1914-го, по указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Теперь 23 декабря в России празднуется День дальней авиации Военно-воздушных сил РФ.

23 декабря в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1917 году вышел первый номер одной из старейших центральных ежедневных газет России «Гудок». В 1947-м американские физики продемонстрировали первый в мире транзистор, а в СССР в том же году Президиум Верховного совета СССР объявил 1 января праздничным выходным днем. В 1986-м в Москву из семилетней горьковской ссылки вернулся академик Андрей Сахаров.

В народном календаре 23 декабря отмечено как день Мины. На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Считалось, что святой помогает людям сберечь и укрепить зрение. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду - от лжи.

23 декабря родились российский император Александр I, русский художник Карл Брюллов, режиссер Владимир Немирович-Данченко, актер театра и кино, режиссер Лев Дуров.

Именины сегодня отмечают Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла и Яков.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня не следует поддаваться всеобщей взвинченности. Также нельзя бездельничать - время можно посвятить домашним заботам, уборке, поездкам. Рекомендуется избегать многолюдных мероприятий, неизвестных мест и новых компаний.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте