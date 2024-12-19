20 декабря - День работника органов безопасности

19.12.2024 | 16:56

Сегодня, 20 декабря, в России отмечается День работника органов безопасности, который в народе называют коротко Днем чекиста.

Профессиональный праздник учрежден в честь события, произошедшего 20 декабря 1917 года: в этот день была образована ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Первым ее председателем стал Феликс Дзержинский.

В 1922 году ВЧК преобразовали в Главное политическое управление при НКВД - деятельность органами милиции и госбезопасности была вверена одному ведомству. В 1941 году НКВД СССР разделили на самостоятельные народные комиссариаты - внутренних дел и государственной безопасности. Из второго после войны выросли МГБ и, далее, КГБ.

Сегодняшняя дата известна и как Международный день солидарности людей. По инициативе ООН он отмечается по всей планете, но всеобщим выходным не является.

А еще сегодня День неудачника. Это неофициальный праздник, который отмечается каждую третью пятницу декабря.

О нем знают во многих странах. День неудачника - веселый и в то же время грустный праздник. С одной стороны, некоторым людям свойственно часто попадать в нелепое положение, расстраиваться из-за отрицательных результатов своей деятельности, проигрыша. Кого-то неудача смешит и вдохновляет на дальнейшие свершения, а у кого-то рушится уверенность в себе.

Инициаторы Дня неудачника хотели, чтобы праздник вызывал у тех, за кем закрепился статус аутсайдера, желание идти вперед несмотря ни на что, быть активными, смелыми.

20 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1699 году вышел указ Петра I о переходе России на новое летоисчисление - каждый новый год стали отсчитывать не с 1 сентября, а с 1 января. В 1958-м на Лубянской площади в Москве открыли памятник Феликсу Дзержинскому, простоявший 33 года. А в 2000-м парламент Великобритании одобрил клонирование в медицинских целях.

В народном календаре 20 декабря - Амвросимов день. На Руси с него начинали подготовку к Рождеству Христову, до которого больше не было никаких крупных праздников. «Амвросий праздники отбросил», - гласила поговорка.

Именины сегодня отмечают Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр и Сергей.

20 декабря появились на свет русский художник-передвижник Николай Богданов-Бельский, израильский иллюзионист Ури Геллер и южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодня тот самый день, который лучше провести в движении, заняться серьезными делами.