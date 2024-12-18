19 декабря - День помощи бедным

18.12.2024 | 15:54

Сегодня, 19 декабря, мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным, установленный ООН в 1995 году.

Несмотря на стремительное развитие технологий и экономики, нищета по-прежнему является одной из ключевых проблем человечества. Бедность означает не только недостаток денег, но и отсутствие достойной работы, удобного жилья, доступа к хорошему образованию и здравоохранению.

Во многих странах мира помощь бедным традиционно оказывают наряду с государственными и международными программами различные религиозные и общественные организации, частные благотворители.

А еще сегодня, если будет свободное время, возьмите книгу Владимира Богомолова «Момент истины» и перечитайте, как в годы Великой Отечественной войны вычисляли шпионов. Потому что 19 декабря в России отмечается день образования военной контрразведки.

В этот день в 1918 году был создан особый отдел ВЧК при Совете народных комиссаров РСФСР. Он объединил бойцов невидимого фронта, в задачу которых вменялось раскрывать диверсионную подрывную деятельность, причем не только материального, но и идеологического плана.

Сегодня военные контрразведчики предотвращают теракты, пресекают шпионаж зарубежных спецслужб, обеспечивают защиту секретной информации, а также вместе с коллегами из других силовых ведомств противостоят организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия.

19 декабря в России отмечают неофициальный День снабженца. От этих людей напрямую зависит успех любой организации. На их плечах лежит забота о материально-техническом состоянии предприятия или учреждения. Хороший снабженец в любой момент выполнит самое невероятное поручение. Неудивительно, что символом профессионального праздника стала сказочная Золотая Рыбка.

19 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1154 году в Вестминстерском аббатстве был коронован Генрих II, в 1863-м англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум, который сегодня можно увидеть почти в каждом доме, в 1972-м из лунной экспедиции на Землю возвратился экипаж американского космического корабля «Аполлон-17», а в 1983-м в Рио-де-Жанейро из здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена «Золотая Ника», или кубок Жюля Риме, присуждаемый команде - победительнице чемпионата мира.

19 декабря появились на свет генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, хирург-кардиолог Николай Амосов, певица и актриса Эдит Пиаф, актриса, режиссер и педагог Галина Волчек.

Православные христиане сегодня вспоминают Николая Чудотворца, в честь которого в России построено множество храмов и церквей. Святитель, которого также называют Николаем Угодником, считается «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». В честь него сегодняшний день в народном календаре называется Никола Зимний.

Именины сегодня у Максима и Николая.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня не поддаваться тревоге. Направьте энергию на решение важных вопросов, займитесь своим здоровьем.