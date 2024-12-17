18 декабря - День работников органов ЗАГС

17.12.2024 | 16:51

Сегодня, 18 декабря, в России отмечается День работников органов ЗАГС. Поздравления принимают люди, которые регистрируют рождение новых граждан страны, браки, разводы, смерть.

В этот день в 1917 году был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». С этого дня юридическое значение документов признается лишь в том случае, если они зарегистрированы в государственных органах.

Также 18 декабря отмечается День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Их задача - противостояние правонарушениям со стороны сотрудников, защита правоохранительных структур от криминала и коррупции.

Во всем мире 18 декабря известно как Международный день мигранта.

18 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1833 году был впервые публично исполнен гимн России «Боже, царя храни!», в 1865-м вступила в силу 13-я поправка к Конституции США, отменившая рабство, в 1876-м в Петербурге прошла первая в России политическая демонстрация, а в 1994-м во Франции обнаружили пещерную галерею с уникальной наскальной живописью.

18 декабря родились открывший электрон английский физик Джозеф Джон Томсон, эрцгерцог Фердинанд, убийство которого стало поводом к началу Первой мировой войны, актер, клоун и телеведущий Юрий Никулин, кинорежиссер Стивен Спилберг и актер Брэд Питт.

В народном календаре 18 декабря - Саввин день. В старину говорили, что Савва морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Люди верили, что в этот день тому, у кого есть лошадь, нельзя ругаться, иначе на зимней дороге может случиться беда. Кроме того, на Савву было принято не работать - считалось, что день лучше провести в молитвах и богоугодных разговорах.

Именины сегодня отмечают Геннадий, Захар, Илья и Сергей.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день наполнен тяжелой и опасной энергетикой, следует всеми силами сохранять покой, чтобы не оказаться в состоянии конфликта. Не нужно поддаваться на провокации, концентрироваться на выяснении отношений и своих обидах. По возможности рекомендуется ограничить общение, провести день дома и никуда не выходить.