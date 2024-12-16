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17 декабря - день фельдъегерей и курьеров

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Сегодня, 17 декабря, в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения. Этот вид вооруженных сил был создан 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР, а профессиональный праздник отмечается с 2006-го.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) - основа ядерных сил России. На их вооружении - все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, как мобильного, так и шахтного базирования. В эти войска входят соединения, космодромы и полигоны, отдельная научно-исследовательская станция, НИИ, военные вузы, учебные центры и школа техников, арсеналы, ремонтные заводы и центральные базы.

Также в России сегодня отмечается День сотрудников государственной фельдъегерской службы. Фельдъегерь - военный курьер по доставке важнейших государственных документов.

Создание соответствующего корпуса - один из этапов реформы, затеянной Павлом I. Фельдъегери возили бумаги во все уголки России и за границу, а также выполняли личные поручения императора. При расширении штата военных курьеров набирали из личного состава лейб-гвардии кавалергардского Измайловского, Преображенского и Семеновского полков.

Примечательно, что со дня основания фельдъегерская служба ни разу не прекращала свою деятельность, даже во время Октябрьской революции и Великой Отечественной войны. И сегодня сотрудники оперативно доставляют в сохранности отправления особой важности.

Впрочем, праздник отмечают сегодня не только фельдъегери: в России отмечается День курьера. Он еще не принят официально, но это не помешает миллионам россиян, обеспечивающих доставку, отметить его. Ведь спрос на курьеров за последние годы неимоверно взлетел: они доставляют документы и продукты, цветы и покупки из интернет-магазинов.

17 декабря вошло в историю благодаря нескольким знаменательным историческим событиям. В 1881 году в Лондоне была отменена премьера первой пьесы Оскара Уайльда «Вера, или Нигилисты», в которой прообразом главной героини послужила русская террористка Вера Засулич. В 1903-м «отцы авиации» братья Уилбер и Орвилл Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха. А в 1989-м в США вышла первая серия культового мультсериала «Симпсоны», впоследствии завоевавшего множество наград.

17 декабря родились французский писатель Жюль Гонкур, чье состояние перешло в фонд ежегодной литературной премии, народный артист СССР Леонид Броневой, заслуженная артистка России Нонна Бодрова, поэт и прозаик Константин Ваншенкин, актриса Милла Йовович.

В народном календаре - Варварины морозы. Это, как правило, время сильных холодов. В народе говорили: трещит Варюха - береги нос да ухо! Все женщины почитали святую Варвару своей заступницей, поэтому ее день был бабьим праздником. Кроме того, в середине декабря крестьяне начинали ожидать солнцеворота.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай и Ульяна.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь советует отложить принятие судьбоносных решений на более подходящее время. Сегодня стоит заняться творчеством и саморазвитием.

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