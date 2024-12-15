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Не забудь!

16 декабря - День покорения вершин

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Сегодня, 16 декабря, самый подходящий день для того, чтобы пересмотреть приоритеты и сделать первый шаг к изменению собственной жизни. Решение может быть каким угодно: бросить курить, начать худеть и заниматься спортом, сменить место работы или наметить путь по карьерной лестнице, главное - поставить цель и начать движение к ней.

Почему именно теперь? Потому что сегодня отмечается очень интересный международный праздник - День покорения вершин. Не обязательно быть альпинистом и скалолазом: у каждого есть свои высоты - и уже достигнутые, и те, что предстоит одолеть.

В истории 16 декабря отмечено несколькими знаменательными событиями. Именно в этот день в 1641 году сицилийский священник Джулио Мазарини получил мантию кардинала, а в 1773-м американские колонисты устроили акцию, вошедшую в историю как «Бостонское чаепитие». В 1899-м был основан футбольный клуб «Милан», в 1931-м цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального, а в 1946-м парижский дизайнер Кристиан Диор распахнул для клиенток двери своего модного дома.

16 декабря родились немецкий композитор, пианист и дирижер Людвиг ван Бетховен, английская романистка Джейн Остин, участник группы ABBA Бенни Андерссон, композитор и пианист, народный артист СССР Георгий Свиридов.

В народном календаре 16 декабря Иван Молчальник. Наши предки в этот день старались не тратить слов и заводили разговоры лишь по необходимости. Как считалось, тот, кто на Ивана за весь день ни слова не скажет, в течение года будет отличаться красноречием. На Руси верили, что молчание обернется в дальнейшем удачей и прогонит невзгоды.

Именины сегодня отмечают Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай и Федор.

Полнолуние. Лунный календарь рекомендует сегодня отвлечься от суеты и отдохнуть. Это хорошее время для встреч с близкими и друзьями, свиданий.

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