24 июля - Международный день заботы о себе

23.07.2025 | 13:57

Сегодня, 24 июля, самый подходящий день для того, чтобы заняться здоровьем и внешностью. Можно посетить парикмахерскую или спа-салон, обновить гардероб, сходить в сауну или бассейн - словом, сделать все наиболее уместное в Международный день заботы о себе.

А еще будет нелишним украсить жилище любимыми цветами. Конечно, у каждого свой вкус, а разным случаям соответствуют разные растения. Роскошные бордовые розы ассоциируются с юбилеем, веселые ромашки - с нежной влюбленностью, строгие гвоздики - с мужским праздником, яркие гладиолусы - с первым шагом детей за школьный порог.

Сочетать разные цветы, украшать их и делать «говорящие» букеты - настоящее искусство. И сегодня те, кто занимается им на профессиональном уровне, принимают поздравления: в России отмечается день флориста. Он пока не имеет официального статуса, но празднуется уже 15-й год - 24 июля 2009-го были утверждены характеристики квалификации и должности мастеров.

Кроме того, в России сегодня отмечается День кадастрового инженера. Представитель данной профессии совмещает навыки нескольких специалистов: геодезиста, землеустроителя, оценщика и даже юриста, а самое главное - вся его работа основывается на многолетней истории технической инвентаризации.

В истории 24 июля произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1790-м впервые было документально зафиксировано падение метеорита на Землю, в 1938-м на рынке появилась первая марка растворимого кофе, в 1956-м в 125 километрах от Москвы был основан город физиков Дубна, а Обнинску, первому наукограду России, присвоили статус города.

24 июля родились национальный герой Венесуэлы Симон Боливар, французский писатель Александр Дюма (отец), русский писатель, философ Николай Чернышевский, народный артист СССР Николай Гриценко, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко и американский режиссер Гас Ван Сент.

По народному календарю сегодня Ольга Страдница. Название дано по имени святой Ольги, почитаемой на Руси, дата приходится на самый разгар страды.

Именины сегодня отмечают Аркадий, Елена и Ольга.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, это тяжелый день, абсолютно не подходящий для напряженной работы. Энергии хватит разве что на простые и повседневные дела. Важные переговоры и любые начинания лучше отложить на более удачное время.